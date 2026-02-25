快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

各國搶囤關鍵礦產 「天然資源國族主義」時代來臨

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全球正掀起一場爭搶關鍵礦產資源的新競賽。路透
全球正掀起一場爭搶關鍵礦產資源的新競賽。路透

全球正掀起一場爭搶關鍵礦產資源的新競賽，美國、歐盟及亞洲都正擴大礦產庫存，囤積這些被認為攸關國家安全與產業政策的資源，也象徵「天然資源國族主義」時代來臨。

華府已提議規模120億美元的「金庫計畫」（Project Vault），建立稀土和其他電氣化、國防及先進製造所需的礦產庫存，強化美國工業的供應鏈韌性。美國也提出其他礦產倡議，例如協調關鍵礦產政策定價與計畫的「資源地緣戰略參與論壇」（FORGE），以及聚焦保護AI相關供應鏈的「矽和平」（Pax Silica）倡議。

澳洲1月宣布，要透過8億美元的戰略關鍵礦產儲備，建立正式的國家支持庫藏戰略，優先考慮銻、鎵和稀土元素。歐盟正根據「RESourceEU」戰略，推動建立關鍵原物料聯合庫存的計畫，路透先前報導，這項行動預料將由義大利、法國及德國預計將領導。

印度和巴西已同意深化在關鍵礦產和稀土層面的合作，除了希望加強雙邊貿易，也力拚為乾淨能源、科技和國防產業所需的關鍵礦產，建立更具韌性的供應鏈。南韓今年稍早已推出了全面的關鍵礦產戰略，投入約1.72億美元的國家支持，擴大庫存規模和基礎設施。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）高級研究員施洛德（Patrick Schröder）指出，最新一波的庫存囤積潮，以金屬與礦產領域最明顯，各國正尋求降低供應鏈集中和出口管制所帶來的風險，「我們無疑正看到許多國家的思維轉向天然資源國族主義」，「這是危險趨勢，在積累庫存的措施變得更具強制性、缺乏透明度且被武器化時，戰略庫存可能演變成囤貨」。

這個戰略轉向，被一些分析師形容為大宗商品政策的結構轉變。荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略師蔓希（Ewa Manthey）指出，在過往的周期中，價格上漲常會刺激礦場加快供應，從而降低建立戰略庫存的必要性，但「現在即使價格居高不下，新增供應依然緩慢且不確定，因此庫存本身正成為供應戰略的一環」，她認為這種政策的特徵具有明顯的「國族主義色彩」。

StoneX資深金屬分析師史考特－葛蕾（Natalie Scott-Gray）形容這股趨勢是「天然資源國族主義與追趕期」，類似於中國大陸長期以來建立金屬戰略儲備，再於供應短缺時釋出庫存或冷卻國內價格。

各國的考量之一，為中國大陸主宰稀土加工領域，可能構成國安漏洞。過去各國累積庫存，主要是面對供應短暫受擾或價格飆升時的緊急緩衝，施洛德認為，當前倡議的背後驅力，更明顯要對地緣政治因素建立緩衝，反映天然資源的安全定義正出現更廣泛的轉變：已攸關產業戰略和國家安全，而不只是危機管理。

經濟學人智庫（EIU）全球分析師甘聶莉瓦菈（Anushree Ganeriwala）便認為，當前的大宗商品囤積週期與過往不同，「之前大宗商品周期的驅動因素主要是傳統供需失衡或天氣震撼，現在的不同之處在於，政策和地緣政治風險正直接形塑市場結果」。高盛2月也指稱，最近黃金和工業金屬激增的需求，是「保險型需求」。

分析師預期，各國政府將加速囤積關鍵礦產，特別是與能源轉型和國防相關的金屬。StoneX資深金屬分析師史考特－葛蕾指出，這股趨勢還在早期階段，「各國政府現在認為供應鏈是國安基礎設施，不只是純粹的商業流動」。

庫存 戰略 關鍵礦產

延伸閱讀

NBA／直言「湖人不可能總冠軍」 3冠名將：需要10個人

專訪／從嫌醜到入坑Labubu！ 葛蕾破百隻鑲鑽不記帳：算了幹嘛

美最高法院裁定舊關稅無效！川普即刻簽署行政命令改徵全球 10% 關稅

香奈兒Coco Crush高級珠寶迎來形象大使新成員！葛蕾西Gracie Abrams是誰？

相關新聞

科技族群走強美股收高 超微勁揚8.8%、台積電ADR大漲逾4%

美股24日收盤全面上揚，科技與半導體族群買盤回溫，帶動四大指數同步收高。市場持續聚焦人工智慧（AI）相關投資與企業合作動向。超微（AMD）股價勁揚8.77%、台積電ADR大漲4.28%。

高盛：股市出現「HALO交易」新熱潮 獎勵晶片業等重資產類股

高盛指出，股市正出現「HALO交易」新熱潮，投資人追求擁有重資產且不易被淘汰（heavy assets and low ...

Google資料中心園區 押注「鐵空氣電池」技術

Google的明尼蘇達州大型資料中心園區將採用由鐵製成的電池供電，可能成為改變電池科技發展的關鍵。這種所謂的「鐵空氣電池...

彭博：未上市數位支付巨人Stripe 擬併購業界先驅 PayPal

彭博引述知情人士報導，支付處理公司 Stripe 考慮收購 PayPal全部或部分事業。

微軟在美股七雄墊底！股價回測關鍵線 15%反彈劇本再現？

微軟（Microsoft）今年來股價持續探底，成為「美股七雄」中表現最差個股。自去年10月28日創下542.07美元歷史...

輝達明天財測預料將維持樂觀 關鍵在樂觀程度與3月 GTC 有哪些利多

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）預定於美股25日盤後（台灣時間26日凌晨）公布財報，整體財測與執行長黃仁勳的談話基調預料將相當正面，但重點在於樂觀程度是否符合市場預期，以及輝達可能把重大利多留到3月GTC大會再公布。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。