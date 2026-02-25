加州控亞馬遜壟斷 申請禁制令阻哄抬價格

快訊

中央社／ 洛杉磯24日綜合外電報導

美國加州今天向州法官申請禁制令，要求制止亞馬遜（Amazon.com）透過脅迫商家不得在其他平台低價銷售的手段，來哄抬價格。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在其針對亞馬遜、已歷時3年半的反托拉斯訴訟中尋求初步禁制令；該訴訟還尋求追回不法所得。

邦塔在提交給舊金山加州高等法院的一份經過大量刪節的文件中表示：「亞馬遜的目標是透過防止市場出現更低的零售價，使自己免受價格競爭。亞馬遜會告訴供應商其希望看到的價格，以維持自身的獲利能力。」

邦塔表示，他的辦公室發現了「無數次」互動，顯示總部位於西雅圖的亞馬遜、競爭對手與商家達成協議進行價格操縱，以確保亞馬遜的價格不會低於電子海灣（eBay）、達吉特（Target）和沃爾瑪（Walmart）等網站。

亞馬遜在聲明中表示：「檢察長的動議顯然是為了掩蓋其案件的薄弱點。這是在提起訴訟3年多後提出，而且所謂的『新』證據他們其實早就掌握多年。亞馬遜期待在法庭上回應。」

邦塔表示，亞馬遜與競爭對手經常以商家作為中間人，協議調漲價格或讓產品暫時下架，進而消除任何進行比價的必要性。

邦塔指出，拒絕亞馬遜要求的商家將會被終止合作，或被禁止使用「黃金購物車」（Buy Box），即購物者點擊「加入購物車」或「立即購買」的區域。

「黃金購物車」佔據亞馬遜網站絕大部分的銷售額。

邦塔在聲明中說：「我們歡迎那些透過提供更好的價格與服務而取得成功的公司，但我們現在面對的是一家貪婪的巨型企業，它刻意抬高市場價格，藉由剝削消費者來讓自己變得越來越富有。」

提議的禁制令將在案件審理期間，阻止亞馬遜涉嫌的反競爭行為，並指派監管人員監督亞馬遜的遵守情況。

亞馬遜在法庭文件中主張，其與商家達成的「促進競爭」協議合法，在業界十分普遍，且透過增加產品選擇、適當的庫存管理以及具競爭力的價格讓消費者獲益。

審判定2027年1月舉行。

