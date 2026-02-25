Google資料中心園區 押注「鐵空氣電池」技術

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Google的明尼蘇達州大型資料中心園區將採用由鐵製成的電池供電，可能成為改變電池科技發展的關鍵。這種所謂的「鐵空氣電池」（iron-air batteries），號稱能穩定供應100小時的電力，大幅拉長乾淨能源設施的有效使用壽命。

Google於24日宣布，將與明尼蘇達州公用事業商Xcel能源公司合作，為其資料中心建置容量1.9百萬瓩（GW）的乾淨能源，包括資助大型風力和太陽能電場。

在1.9 GW的容量中，也將包含麻州新創業者Form能源公司所裝設的300千瓩（MW）電池設施。Form的鐵空氣電池透過模仿老舊金屬生鏽的氧氣、水及鐵粉化學反應發電，並能透過以電力扭轉生鏽過程的除鏽流程充電，儲存能量以供後續之需。

鋰電池系統常只能提供4-8小時電力，難以儲存電力供全天候使用。相較下，鐵空氣電池供電100小時的承諾為，能從再生能源資產儲存足的電力，以允許連續數天的全天候供電。

相較於鋰，鐵有好幾個好處：更普遍可見，因此也更便宜，Form執行長賈拉米羅（Mateo Jaramillo）認為成本能比鋰電池便宜十倍。但鐵也有缺點，例如在電力系統快速輸送大量能量的情況不佳。

賈拉米羅受訪時表示，Google資料中心的電池設施也將包含鋰電池，有助橋接短期的電力需求，「這兩種資產的功能截然不同」。

他也說，在電網因極端酷熱等因素而承受壓力的較長期間，鐵空氣電池將特別有幫助。電網營運商特別憂慮這類高需求時段可能導致停電，若資料中心開發商擴增能長期供電的電池，並協助公用事業商在困頓時刻維持供電，更有可能獲連結到電網。

鋰電池 電力需求 再生能源

