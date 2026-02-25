彭博：未上市數位支付巨人Stripe 擬併購業界先驅 PayPal

彭博引述知情人士報導，支付處理公司 Stripe 考慮收購 PayPal全部或部分事業。

不願具名的知情人士透露，尚未上市的 Stripe 已針對收購這家數位支付先驅或旗下資產表達初步意願。知情人士強調，相關討論尚處於初步階段，不確定最終是否會達成交易。

PayPal周二在紐約掛牌股價大漲 6.7%，收在 47.02 美元，市值達到433 億美元。

PayPal 成立於 1990 年代，是數位支付領域的先驅。不過，隨著蘋果和 Alphabet 等對手紛紛搶占市場，PayPal在支付技術的現代化轉型上一直陷於苦撐。

由柯里森兄弟創立的 Stripe則已成為業界備受矚目的新寵兒。也就在周二，Stripe 宣布公開收購員工持股，估值達到 1,590 億美元。

Stripe 總裁柯里森本周接受訪問說：「PayPal 過去幾年顯然過得很辛苦，隨著 Apple Pay 和 Google Pay 等服務競爭，局面大不如前。我不能針對任何併購的假設情況發表評論，但他們確實面臨著嚴峻的挑戰。」

PayPal 原董事長羅瑞斯（Enrique Lores）將於 3 月 1 日接任總裁暨執行長，接替本月被解聘的執行長克里斯（Alex Chriss）。