微軟在美股七雄墊底！股價回測關鍵線 15%反彈劇本再現？

微軟（Microsoft）今年來股價持續探底，成為「美股七雄」中表現最差個股。自去年10月28日創下542.07美元歷史收盤新高後，股價至今重挫28.2%，今年以來跌幅近18%。

微軟周二小漲至389美元，距離被視為長期多空分水嶺的200周移動平均線僅高出約3%。該均線自2012年1月以來未曾連續數周下滑，而微軟上次收盤跌破200周移動平均線則是在2013年1月。

過去當微軟股價逼近200周移動平均線時，往往醞釀反彈契機。道瓊市場數據顯示，前兩次發生在2022年11月與2023年1月，微軟股價在隨後四周內分別上漲15.2%與14.9%。如今股價再度貼近這道長期支撐，市場關注是否重演歷史走勢。

近期賣壓已使微軟估值滑落至低於Google母公司Alphabet之下，扭轉近十年趨勢。市場疑慮主要來自兩方面：一是Azure第4季雲端業務成長39%，不及Google Cloud的48%；二是微軟將更多運算能力分配給內部項目，而非透過Azure對外銷售，引發投資人質疑其AI巨額投資的回報速度。

對此，Northwestern Mutual首席股票投資組合經理Matt Stucky指出，在運算資源短缺環境下，將算力投入內部項目以鞏固既有客戶基礎，長期價值可能高於對外銷售。他並提醒，市場論述往往迅速成形，但企業在波動環境中的算力配置屬於策略性決策。