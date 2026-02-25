AI報告引發美股震盪 Citrini點名看好旺宏和聯發科

范基倫（James van Geelen）萬萬沒有想到，他的文章竟引發美股崩盤。

這位 33 歲的 Citrini Research 創辦人，周日在 Substack 平台上發表了人工智慧未來的反烏托邦情境預測，篇名為「2028 年全球智慧危機」的文章，預測兩年後大規模白領失業導致通縮連鎖反應，失業率被推升至 10% 以上，股價則慘遭血洗。

值得一提的是，頓時名聲大噪的 Citrini Research 在模擬投資組合的 AI 持股中，納入了輝達（Nvidia）、Alphabet、旺宏（2337）及聯發科（2454）。

周一一早，這篇超過 7,000 字的文章成為市場熱議的焦點。開盤後，標普 500 指數迅速由紅翻黑，終場下跌超過 1%。周一傍晚，范基倫的電話被打爆，來電不外是索求該司的研究報告或提供回饋意見。

這報告甚至引起白宮注意。白宮經濟顧問委員會代理主席雅瑞德（Pierre Yared）表示，這份報告主張 AI 會因為生產力過高而摧毀工作機會，這違反了基本的經濟學原理。

雅瑞德說：「Citrini 的報告是一篇有意思的科幻小說，我個人倒是很喜歡科幻小說。但我認為，如果你真的去檢視並深入思考，就會發現其中違反了經濟學中一些基本的會計原理。」

對於他的報告驚動美股，范基倫說：「如果我早知道股市會因為這篇文章而波動，我就不會把它列為免費閱讀了。」

美股周二反彈，AI 新創公司 Anthropic 宣布推出多款針對投銀、人力資源及設計領域的 Claude 代理新工具，強調與既有系統整合而非取代，大幅緩解了市場焦慮。

范基倫說：「市場顯然對此感到惶惶不安，對於原本就擔心 AI 會對現有企業造成連鎖式顛覆影響的投資人來說，這篇文章顯然成了一個焦點；而當我們的文章指出最糟糕的情況時，那種焦慮感便達到了頂點。」

華爾街首次注意到范基倫的作品，是 2023 年 3 月矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉。他在 2022 年底便發文表示做空這檔股票，矽谷銀行幾個月後便宣告倒閉，一夕間，金融圈都記住了他的名字。

他說：「其實你是誰並不重要，你完全可以憑藉想法的價值被論斷。如果你有個好主意，而在金融圈另一件很棒的事，就是你的想法會有類似計分板的東西。如果螢幕上的數字證明你是對的，就沒人能說你是錯的。」

2023 年，范基倫開始將 Citrini 的研究報告轉為付費訂閱制以獲取利潤。該公司設在紐約，員工只有10人，專注於主題式投資研究。他的平台已建立了一群忠實擁護者，訂閱人數超過 11.9 萬，研究範圍涵蓋現代戰爭、人形機器人、GLP-1 藥物以及更廣泛的總體經濟趨勢，目前是 Substack 付費電子報的銷量冠軍。

Citrini 成立以來，便持續針對主題式觀點發布一籃子股票推薦。范基倫坦承，Citrini 過去常被批評立場過於看多。