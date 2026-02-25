記憶體股瘋漲！南韓Kospi指數噴破6,000點 今年猛飆42%成大贏家

南韓股市今天突破6,000點大關，距離突破5,000 點大關僅相隔一個月，凸顯全球記憶體需求激增，帶動南韓晶片巨擘股價一路狂飆。

韓股Kospi指數今天盤中上漲1.4%，創下6,052點歷史新高。三星電子上漲2.5%，SK海力士上漲1.4%。今年以來Kospi指數已上漲42%，延續去年76%的漲勢。

長期以來被外資視為估值偏低的南韓股市，如今已成為全球市場的明顯贏家，所謂的「AI恐慌交易」反而成為韓股的利多，因為在南韓市場中，軟體股占比不高，硬體製造商則持續推動大盤上漲。公司治理改革也為這波漲勢增添動能，南韓國會預定周三稍晚通過法案，要求企業取消庫藏股。

最新一波漲勢也是全球科技股反彈的一部分，前一天，Meta與超微（AMD）達成協議，將購買用於執行AI模型的晶片與電腦。

Lombard Odier資深總體策略師Homin Lee表示：「韓國持續受惠於多項結構性的有利因素，包括記憶體超級周期對更廣泛科技生態系統的正向外溢效應不斷擴大。即使指數站上6,000點後，走勢可能較為波動，我們仍看好未來12個月具備明顯上行空間。」

美國最高法院上周判決推翻美國總統川普對等關稅措施的合法性，也被視為另一項利多。Matthews投資組合經理Tiffany Hsiao預期：「與美國消費需求相關的韓國出口商，尤其是電子與零組件產業，將受惠於關稅不確定性的降低。」

目前已有初步跡象顯示，已往偏好美股的南韓散戶投資人正回流本國市場。若此趨勢持續，可望推動下一波漲勢。

儘管南韓經濟規模遠小於德國與法國，其股市總市值已超越德國，並可與法國匹敵。一般而言，如此迅速的漲勢往往會引發警訊，但分析師仍維持樂觀看法，表示目前是韓股市場的分水嶺時刻。

券商野村近日將Kospi指數目標水準上調至上半年最高8,000點，理由包括記憶體超級周期、AI資本支出供應鏈與國防產業的獲利動能，以及實體AI供應鏈的價值估值。

野村分析師在報告中指出：「若韓國能加速企業價值改革及改善Kosdaq的結構，我們預期指數有機會在 8,000點之上給予價值重估。Kospi邁向8,000點的關鍵，在於韓國能否落實《商法》改革並避免在股東權益保障上出現倒退。」