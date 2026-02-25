蘋果股東否決中國依賴報告 庫克薪酬反對比率升至8.6%

蘋果股東周二否決一項提案，該提案要求公司就其產品製造高度依賴中國的情況提出報告。這項表決的背景，是蘋果近十年來持續努力將製造基地擴大至越南、印度與美國。稍早公司表示，今年稍晚將開始在美國組裝部分Mac mini電腦。

在股東大會的問答環節，執行長庫克向股東表示，公司仍規劃每年提高股息，但目前優先投入人工智慧（AI）等技術領域。

庫克表示：「我們的首要任務，是進行我們認為對業務成長與管理、創新以及支援產品與服務藍圖所必需的所有投資。這是我們的最優先事項，驅動著我們的投資決策，也對為股東創造價值具有最大的影響力。」

在當天的投票，蘋果股東通過了公司提出的所有四項提案，否決了唯一一項股東提案。不過，在公司「薪酬表決」（say on pay）議案中投下反對票的比率略為上升：在排除棄權票和券商未投票後，逾90億張票裡有8.6%投反對票。前一年反對蘋果薪酬提案的比率為7.6%。

根據委託書資料，庫克2025年薪酬7,429萬美元，大致持平於前一年的7,461萬美元。