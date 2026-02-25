快訊

檢察官變地下錢莊？基檢檢察官涉放款後勒索財物 檢方發動搜索查辦

MLB／鄭宗哲大聯盟春訓首安出爐！打點進帳、OPS值1.000

學測成績公布五標一次看 數A五標均略升、滿級分人數略減

蘋果股東否決中國依賴報告 庫克薪酬反對比率升至8.6%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果執行長庫克。路透
蘋果執行長庫克。路透

蘋果股東周二否決一項提案，該提案要求公司就其產品製造高度依賴中國的情況提出報告。這項表決的背景，是蘋果近十年來持續努力將製造基地擴大至越南、印度與美國。稍早公司表示，今年稍晚將開始在美國組裝部分Mac mini電腦。

在股東大會的問答環節，執行長庫克向股東表示，公司仍規劃每年提高股息，但目前優先投入人工智慧（AI）等技術領域。

庫克表示：「我們的首要任務，是進行我們認為對業務成長與管理、創新以及支援產品與服務藍圖所必需的所有投資。這是我們的最優先事項，驅動著我們的投資決策，也對為股東創造價值具有最大的影響力。」

在當天的投票，蘋果股東通過了公司提出的所有四項提案，否決了唯一一項股東提案。不過，在公司「薪酬表決」（say on pay）議案中投下反對票的比率略為上升：在排除棄權票和券商未投票後，逾90億張票裡有8.6%投反對票。前一年反對蘋果薪酬提案的比率為7.6%。

根據委託書資料，庫克2025年薪酬7,429萬美元，大致持平於前一年的7,461萬美元。

美國 投票 庫克 蘋果

延伸閱讀

蘋果Mac Mini移回美國製造 委託鴻海休士頓廠區生產

短尾矮袋鼠出沒！春上布丁蛋糕×DINOTAENG 超萌行李箱、提袋帶回家

民主黨參議員提案 要求聯邦180天內退關稅並付利息

川普欲撤換庫克 鮑爾：聯準會113年來最重要案件

相關新聞

川普開綠燈也沒用？美官員證實：輝達H200銷往中國數量「目前為零」

根據一名負責執行出口管制的美國官員透露，儘管兩個月前，美國總統川普已經決定允許輝達（Nvidia）可將第二先進的AI晶片...

科技族群走強美股收高 超微勁揚8.8%、台積電ADR大漲逾4%

美股24日收盤全面上揚，科技與半導體族群買盤回溫，帶動四大指數同步收高。市場持續聚焦人工智慧（AI）相關投資與企業合作動向。超微（AMD）股價勁揚8.77%、台積電ADR大漲4.28%。

高市對升息保留 日圓重貶

日媒引述消息人士報導，日本首相高市早苗上周與日本銀行（央行）總裁植田和男會面時，表達對進一步升息的保留態度，拖累日圓匯率...

跑車迷懷念引擎發出的「噪音」 藍寶堅尼純電車不推了

義大利超跑製造商藍寶堅尼（Lamborghini）已放棄全面轉向純電動車（EV）的計畫，改為聚焦發展插電式油電車（PHE...

記憶體股瘋漲！南韓Kospi指數噴破6,000點 今年猛飆42%成大贏家

南韓股市今天突破6,000點大關，距離突破5,000 點大關僅相隔一個月，凸顯全球記憶體需求激增，帶動南韓晶片巨擘股價一...

惠普財報／記憶體漲價影響獲利 財測趨弱股價盤後挫跌近7%

惠普（HP）周二（24日）表示，本季獲利展望可能不如市場預期，全年的獲利恐將落在財測區間的低端，主要因為記憶體價格上漲，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。