惠普財報／記憶體漲價影響獲利 財測趨弱股價盤後挫跌近7%

惠普（HP）周二（24日）表示，本季獲利展望可能不如市場預期，全年的獲利恐將落在財測區間的低端，主要因為記憶體價格上漲，且公司必須因應關稅增加的成本。惠普股價聞訊在周二盤後交易一度重挫近7%。

惠普說，本季（2至4月）扣除特定項目調整後每股盈餘估計達0.70美元至0.76美元；彭博彙整分析師平均預估值為0.75美元。公司重申，先前公布的全年獲利財測維持不變，為每股盈餘2.90美元至3.20美元，但「鑑於營運環境日益多變，目前惠普預期2026會計年度的獲利將落在財測區間的低端。」

惠普股價在周二正常交易時段收跌0.82%，報18.20美元；公布財測後，股價在盤後崩跌近7%，過去一年來累計重挫48%。

惠普表示，記憶體供應短缺致價格大漲的問題將持續整個會計年度，甚至延續至下一年度。

財務長帕克希爾（Karen Parkhill）與分析師進行財報會議時指出，本季記憶體價格較前一期間幾乎翻倍，且預期仍將進一步上漲。她在書面聲明中說：「目前仍維持全年財測，但預期結果將更接近區間低端。」她強調，「我們在處理逆風方面經驗豐富，將持續專注於執行緩解問題的計畫」。

去年11月，惠普提及記憶體與儲存零組件成本占其個人電腦物料總成本的15%至18%。如今，公司預期本會計年度這項成本占比將上升至35%。

惠普說，公司正調高產品售價、引進更多供應商，並調整部分產品設計以降低對記憶體的需求。相關措施現在已有進展，例如認證新的供應商。

上季惠普經調整後營業利益率為6.9%，低於市場平均預期的7.4%；營收年增6.9%至144億美元，扣除部分項目調整後的每股盈餘為0.81美元。分析師平均預估為營收139億美元、每股盈餘0.77美元。

電腦部門「個人系統事業群」上季營收成長11%至103億美元，亦優於分析師平均預估的97.6億美元。好業績主要受消費型個人電腦銷售大增16%帶動。暫代執行長的董事布魯薩德（Bruce Broussard）說，成長動能來自「AI個人電腦持續增長」。惠普前執行長羅爾斯（Enrique Lores）本月稍早轉任PayPal執行長。

彭博分析師 Woo Jin Ho表示，惠普上季個人電腦銷售優於預期，部分原因在於顧客提前購買電腦。他說，全年財測「顯示下半年在記憶體危機影響下，需求與利潤率可能惡化」。