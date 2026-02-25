中國無人機大廠大疆控告FCC 挑戰美國進口禁令

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

中國無人機製造商大疆創新（DJI）今天指出，已對美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission，FCC）的決定提起訴訟。FCC決定禁止大疆所有新機及關鍵零組件進口美國。

路透社報導，這項禁令也涵蓋另一家中國無人機製造商道通智能（Autel）的產品。

全球最大無人機製造商大疆聲明表示，已向美國第九巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the 9thCircuit）對FCC的決定提起訴訟。

大疆指出，「這項決定草率地限制了大疆在美國的業務，並剝奪美國客戶使用其最新技術的權利。」

FCC去年12月的決定將導致大疆、道通智能及其他外國無人機公司無法獲得在美銷售新機型或關鍵零組件所需的FCC認證，但仍可繼續銷售現有機型。

FCC未立即回應置評請求。

2024年12月，美國國會命令在一年內將大疆和道通智能列入禁售名單，除非安全審查認為可繼續銷售。

此舉標誌著美國近年來打擊中國製無人機的重大升級。

FCC去年12月命令，禁止所有外國製造的新型無人機及關鍵零組件進口。

大疆的代表律師包括前FCC執法局局長勒布朗（Travis LeBlanc），以及前美國副檢察長普雷洛格（Elizabeth Prelogar）。

FCC今年1月表示，將自去年12月通過並執行至2026年底的全面進口禁令中，豁免部分新型外國製無人機及關鍵零組件，但豁免不包括任何中國製無人機。大疆在美國商用無人機市場的銷售占比逾50%。

中國製造商海康威視（Hikvision）去年12月也提訴，控告FCC阻止「涵蓋名單」（Covered List）中的企業零件設備獲得新認證的決定，並賦予FCC在某些情況下禁止先前已獲准設備的權力。

美國 命令 標誌

