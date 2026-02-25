快訊

知名餐廳資深員工陳屍冷凍庫 業者聲明：警排除與職場因素有關

今日初九天公生有拜有開運！切記「三不＋三要」好運一整年

本周春雨爆發！今起3波鋒面接力 粉專：雨落抹停

「賈伯斯最討厭的設計」解禁！蘋果傳今秋將首推觸控板MacBook Pro

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果傳出預期今秋將首度推出搭載具有觸控功能螢幕的MacBook Pro筆電。圖為消費者手指指著一台MacBook筆電。路透
蘋果傳出預期今秋將首度推出搭載具有觸控功能螢幕的MacBook Pro筆電。圖為消費者手指指著一台MacBook筆電。路透

蘋果公司傳出終於要打破已故創辦人賈伯斯始終堅持不推出「觸控筆電」的設計原則，預期今秋將首度推出搭載具有觸控功能螢幕的MacBook Pro筆電，將為Mac介面帶來重大改變，包括加入iPhone的「動態島（Dynamic Island）」功能。

彭博資訊引述知情人士說法報導，蘋果正在改版14吋與16吋的MacBook Pro，首批具有觸控功能的Mac筆電將於今年秋季推出，並新增動態島功能、設在螢幕頂部中央，同時採用與iPhone相同的OLED螢幕。

動態島功能是螢幕上的一個區塊，內含相機鏡頭並顯示一個軟體介面，最早於2022年在iPhone上推出。它可讓使用者方便查看通知、運動賽事比分與媒體控制項，也能與第三方App搭配，例如查看外送訂單進度。

蘋果將在3月第一周發表新產品，包括Mac更新，但觸控版MacBook Pro不會在這波發表之列。這些代號為 K114與K116的機型預定在接近今年底時推出。

蘋果發言人拒絕置評。

即使新的MacBook Pro將搭載觸控螢幕，但蘋果也不會把它定位為iPad的替代品，而是要讓使用者依喜好自由選擇使用觸控或傳統的滑鼠操作，且依然配備完整鍵盤與大型觸控板，同時會引入經重新設計、更具動態調整能力的使用者介面。

MacBook Pro的螢幕將具備與iPhone、iPad相同的標準觸控功能，包括快速捲動，以及圖片與PDF的縮放操作。

Mac上的動態島將圍繞筆電相機鏡頭的打孔式開孔設計打造，其尺寸小於目前iPhone的藥丸形缺口。

這次推出觸控螢幕，對蘋果是個重大轉變。數十年來，蘋果一直批評觸控筆電的概念，賈伯斯曾形容，這「在人體工學上的體驗非常糟糕」，他在2010年iPad發表會上，公開反對「垂直螢幕使用觸控方式」，因為手指操控時間一久，手臂會非常痠、很不舒服。

2021年，蘋果硬體主管特納斯（John Ternus）曾向媒體表示，公司已透過iPad打造出「最好的觸控電腦」，因此「並未真正覺得有改變的必要」。

不過，市場環境已出現變化，許多Windows筆電已將觸控列為標準配備。同時，蘋果也逐步統一各平台 App，使觸控功能更容易導入Mac。此外，除了升級更快速的晶片外，公司也必須以新功能吸引Mac用戶。

使用者 設計 賈伯斯 MacBook Pro

延伸閱讀

蘋果Mac Mini移回美國製造 委託鴻海休士頓廠區生產

短尾矮袋鼠出沒！春上布丁蛋糕×DINOTAENG 超萌行李箱、提袋帶回家

蘋果強攻「視覺智慧」 鏡頭協力廠扮關鍵要角

iPhone 設計師 Jony Ive 重砲抨擊：車用大螢幕是錯誤的技術應用

相關新聞

川普開綠燈也沒用？美官員證實：輝達H200銷往中國數量「目前為零」

根據一名負責執行出口管制的美國官員透露，儘管兩個月前，美國總統川普已經決定允許輝達（Nvidia）可將第二先進的AI晶片...

科技族群走強美股收高 超微勁揚8.8%、台積電ADR大漲逾4%

美股24日收盤全面上揚，科技與半導體族群買盤回溫，帶動四大指數同步收高。市場持續聚焦人工智慧（AI）相關投資與企業合作動向。超微（AMD）股價勁揚8.77%、台積電ADR大漲4.28%。

高市對升息保留 日圓重貶

日媒引述消息人士報導，日本首相高市早苗上周與日本銀行（央行）總裁植田和男會面時，表達對進一步升息的保留態度，拖累日圓匯率...

跑車迷懷念引擎發出的「噪音」 藍寶堅尼純電車不推了

義大利超跑製造商藍寶堅尼（Lamborghini）已放棄全面轉向純電動車（EV）的計畫，改為聚焦發展插電式油電車（PHE...

從顛覆轉向合作！Anthropic新工具強調整合 平息軟體股滅絕焦慮

Anthropic 周二為自家 Claude Cowork 代理軟體推出和合作夥伴共同開發的全新 AI 工具，旨在實現人...

台積電成勝負手！Google與輝達的晶片戰攻防拆解

AI晶片市場掀起波瀾！搜尋引擎龍頭Google近期推出自家研發的TPU晶片，並宣稱其最新AI模型Gemini 3完全在此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。