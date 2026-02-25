「賈伯斯最討厭的設計」解禁！蘋果傳今秋將首推觸控板MacBook Pro

蘋果公司傳出終於要打破已故創辦人賈伯斯始終堅持不推出「觸控筆電」的設計原則，預期今秋將首度推出搭載具有觸控功能螢幕的MacBook Pro筆電，將為Mac介面帶來重大改變，包括加入iPhone的「動態島（Dynamic Island）」功能。

彭博資訊引述知情人士說法報導，蘋果正在改版14吋與16吋的MacBook Pro，首批具有觸控功能的Mac筆電將於今年秋季推出，並新增動態島功能、設在螢幕頂部中央，同時採用與iPhone相同的OLED螢幕。

動態島功能是螢幕上的一個區塊，內含相機鏡頭並顯示一個軟體介面，最早於2022年在iPhone上推出。它可讓使用者方便查看通知、運動賽事比分與媒體控制項，也能與第三方App搭配，例如查看外送訂單進度。

蘋果將在3月第一周發表新產品，包括Mac更新，但觸控版MacBook Pro不會在這波發表之列。這些代號為 K114與K116的機型預定在接近今年底時推出。

蘋果發言人拒絕置評。

即使新的MacBook Pro將搭載觸控螢幕，但蘋果也不會把它定位為iPad的替代品，而是要讓使用者依喜好自由選擇使用觸控或傳統的滑鼠操作，且依然配備完整鍵盤與大型觸控板，同時會引入經重新設計、更具動態調整能力的使用者介面。

MacBook Pro的螢幕將具備與iPhone、iPad相同的標準觸控功能，包括快速捲動，以及圖片與PDF的縮放操作。

Mac上的動態島將圍繞筆電相機鏡頭的打孔式開孔設計打造，其尺寸小於目前iPhone的藥丸形缺口。

這次推出觸控螢幕，對蘋果是個重大轉變。數十年來，蘋果一直批評觸控筆電的概念，賈伯斯曾形容，這「在人體工學上的體驗非常糟糕」，他在2010年iPad發表會上，公開反對「垂直螢幕使用觸控方式」，因為手指操控時間一久，手臂會非常痠、很不舒服。

2021年，蘋果硬體主管特納斯（John Ternus）曾向媒體表示，公司已透過iPad打造出「最好的觸控電腦」，因此「並未真正覺得有改變的必要」。

不過，市場環境已出現變化，許多Windows筆電已將觸控列為標準配備。同時，蘋果也逐步統一各平台 App，使觸控功能更容易導入Mac。此外，除了升級更快速的晶片外，公司也必須以新功能吸引Mac用戶。