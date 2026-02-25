從顛覆轉向合作！Anthropic新工具強調整合 平息軟體股滅絕焦慮

Anthropic 周二為自家 Claude Cowork 代理軟體推出和合作夥伴共同開發的全新 AI 工具，旨在實現人力資源、投資銀行及設計等領域的工作自動化。分析師指出，Anthropic 這次強調和 FactSet、湯森路透（Thomson Reuters）及 Salesforce 等既有系統整合而非取代，大幅緩解了市場焦慮。

Anthropic 強調，這些工具是和合作夥伴共同開發的，像是和金融數據供應商 FactSet 合作打造的外掛程式；還讚揚湯森路透專為律師開發的 AI 工具「CoCounsel」，湯森路透執行長哈斯克（Steve Hasker）也親自出席活動並發表演說。

FactSet 周二大漲 5.9%，湯森路透跳空漲升 11.5%，Salesforce 上漲 4.1%。標普軟體和服務指數成分股如 IBM、甲骨文（Oracle）和 Adobe 也全面回升。

在周二的直播活動中，Anthropic 表示也將開放企業客戶自訂外掛，以符合各自的標準。Anthropic這次推出的新自訂功能中，很大一部分是針對金融業，並為財務分析、股票研究、私募股權及財富管理等領域量身打造了全新外掛。

Anthropic 最近為 Claude Cowork 悄悄推出了一個可自動化處理特定法律工作的工具，竟在短短幾天內讓軟體股市值蒸發了近 1 兆美元。此外，在 Anthropic 發布了更擅長財務研究的新版 Opus 模型後，金融服務公司的股價也應聲下跌。這些市場反應反映出外界更深層焦慮，也就是哪些公司和服務最終會被 AI 顛覆。

Anthropic 的 Claude AI 模型產品主管懷特（Scott White）表示，他們的目標是縮小「使用 AI 回答工作相關問題」和「實際動手處理特定工作」兩者之間的差距。他認為，將市場表現歸咎於單一產品的發布「有些過度解讀或反應過度」，並強調公司的 AI 模型正致力於協助企業客戶成長。

Anthropic 的客戶諾和諾德（Novo Nordisk ）為負責臨床研究報告的員工量身打造了一款工具。這類報告是監管機構對新藥要求的必備文件，長度可達 300頁。過去，製造一份報告通常需要耗時數月，撰稿者平均一年只能完成兩份多一點。諾和諾德利用 Claude 建構了一個針對此流程設計的平台，並表示已將原本需時10周的過程，縮短到僅需 10分鐘即可完成。

目前已有超過 30 萬家企業客戶使用 Anthropic 的模型來簡化工作負擔，特別是在電腦程式編寫領域，該公司憑藉其 AI 程式碼助理 Claude Code，已成為市場的領導者。

Anthropic 經濟部門主管麥克羅里（Peter McCrory）指出，一年前，在美國每三份工作中就有一份有相當比率的任務（至少 25%）使用 Claude 處理，時至今日，這個比率例已提升至每兩份工作就有一份。

他指出，要將 AI 對企業的效用發揮到最大，還有很多工作要做，像 Claude 這樣的 AI 工具需要大量的數據和脈絡背景，才能為企業產出高品質的結果。這表示隨著企業調整資料組織方式，勞動被取代的速度可能會放緩。更複雜的是，組織中很大一部分的資料並未記錄下來，而是存在員工的腦海中。

他說：「如果 Claude 所需的資訊是在你同事的腦袋裡，這本質上就不是技術問題，而是組織管理的問題。」