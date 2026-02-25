快訊

今日初九天公生有拜有開運！切記「三不＋三要」好運一整年

本周春雨爆發！今起3波鋒面接力 粉專：雨落抹停

從顛覆轉向合作！Anthropic新工具強調整合 平息軟體股滅絕焦慮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師指出，Anthropic 這次強調和 FactSet、湯森路透（Thomson Reuters）及 Salesforce 等既有系統整合而非取代，大幅緩解了市場焦慮。路透
分析師指出，Anthropic 這次強調和 FactSet、湯森路透（Thomson Reuters）及 Salesforce 等既有系統整合而非取代，大幅緩解了市場焦慮。路透

Anthropic 周二為自家 Claude Cowork 代理軟體推出和合作夥伴共同開發的全新 AI 工具，旨在實現人力資源、投資銀行及設計等領域的工作自動化。分析師指出，Anthropic 這次強調和 FactSet、湯森路透（Thomson Reuters）及 Salesforce 等既有系統整合而非取代，大幅緩解了市場焦慮。

Anthropic 強調，這些工具是和合作夥伴共同開發的，像是和金融數據供應商 FactSet 合作打造的外掛程式；還讚揚湯森路透專為律師開發的 AI 工具「CoCounsel」，湯森路透執行長哈斯克（Steve Hasker）也親自出席活動並發表演說。

FactSet 周二大漲 5.9%，湯森路透跳空漲升 11.5%，Salesforce 上漲 4.1%。標普軟體和服務指數成分股如 IBM、甲骨文（Oracle）和 Adobe 也全面回升。

在周二的直播活動中，Anthropic 表示也將開放企業客戶自訂外掛，以符合各自的標準。Anthropic這次推出的新自訂功能中，很大一部分是針對金融業，並為財務分析、股票研究、私募股權及財富管理等領域量身打造了全新外掛。

Anthropic 最近為 Claude Cowork 悄悄推出了一個可自動化處理特定法律工作的工具，竟在短短幾天內讓軟體股市值蒸發了近 1 兆美元。此外，在 Anthropic 發布了更擅長財務研究的新版 Opus 模型後，金融服務公司的股價也應聲下跌。這些市場反應反映出外界更深層焦慮，也就是哪些公司和服務最終會被 AI 顛覆。

Anthropic 的 Claude AI 模型產品主管懷特（Scott White）表示，他們的目標是縮小「使用 AI 回答工作相關問題」和「實際動手處理特定工作」兩者之間的差距。他認為，將市場表現歸咎於單一產品的發布「有些過度解讀或反應過度」，並強調公司的 AI 模型正致力於協助企業客戶成長。

Anthropic 的客戶諾和諾德（Novo Nordisk ）為負責臨床研究報告的員工量身打造了一款工具。這類報告是監管機構對新藥要求的必備文件，長度可達 300頁。過去，製造一份報告通常需要耗時數月，撰稿者平均一年只能完成兩份多一點。諾和諾德利用 Claude 建構了一個針對此流程設計的平台，並表示已將原本需時10周的過程，縮短到僅需 10分鐘即可完成。

目前已有超過 30 萬家企業客戶使用 Anthropic 的模型來簡化工作負擔，特別是在電腦程式編寫領域，該公司憑藉其 AI 程式碼助理 Claude Code，已成為市場的領導者。

Anthropic 經濟部門主管麥克羅里（Peter McCrory）指出，一年前，在美國每三份工作中就有一份有相當比率的任務（至少 25%）使用 Claude 處理，時至今日，這個比率例已提升至每兩份工作就有一份。

他指出，要將 AI 對企業的效用發揮到最大，還有很多工作要做，像 Claude 這樣的 AI 工具需要大量的數據和脈絡背景，才能為企業產出高品質的結果。這表示隨著企業調整資料組織方式，勞動被取代的速度可能會放緩。更複雜的是，組織中很大一部分的資料並未記錄下來，而是存在員工的腦海中。

他說：「如果 Claude 所需的資訊是在你同事的腦袋裡，這本質上就不是技術問題，而是組織管理的問題。」

客戶 路透

延伸閱讀

不要笑拜登 美國民調：川普年紀愈大愈反覆無常

突破美國禁令 DeepSeek傳用Blackwell晶片

CarPlay 重大升級！iOS 26.4 導入影音串流 支援 ChatGPT、Gemini 聊天機器人

Anthropic指控DeepSeek、MiniMax等「蒸餾」其成果

相關新聞

川普開綠燈也沒用？美官員證實：輝達H200銷往中國數量「目前為零」

根據一名負責執行出口管制的美國官員透露，儘管兩個月前，美國總統川普已經決定允許輝達（Nvidia）可將第二先進的AI晶片...

科技族群走強美股收高 超微勁揚8.8%、台積電ADR大漲逾4%

美股24日收盤全面上揚，科技與半導體族群買盤回溫，帶動四大指數同步收高。市場持續聚焦人工智慧（AI）相關投資與企業合作動向。超微（AMD）股價勁揚8.77%、台積電ADR大漲4.28%。

高市對升息保留 日圓重貶

日媒引述消息人士報導，日本首相高市早苗上周與日本銀行（央行）總裁植田和男會面時，表達對進一步升息的保留態度，拖累日圓匯率...

跑車迷懷念引擎發出的「噪音」 藍寶堅尼純電車不推了

義大利超跑製造商藍寶堅尼（Lamborghini）已放棄全面轉向純電動車（EV）的計畫，改為聚焦發展插電式油電車（PHE...

從顛覆轉向合作！Anthropic新工具強調整合 平息軟體股滅絕焦慮

Anthropic 周二為自家 Claude Cowork 代理軟體推出和合作夥伴共同開發的全新 AI 工具，旨在實現人...

台積電成勝負手！Google與輝達的晶片戰攻防拆解

AI晶片市場掀起波瀾！搜尋引擎龍頭Google近期推出自家研發的TPU晶片，並宣稱其最新AI模型Gemini 3完全在此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。