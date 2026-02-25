印度新能源補貼遭中國申訴 WTO將展開審查

快訊

中央社／ 日內瓦24日綜合外電報導

世界貿易組織（WTO）今天表示，將成立專家小組，審查中國對印度汽車與再生能源產業激勵措施的申訴。

法新社報導，WTO發布聲明指出，旗下爭端解決機構（DSB）已同意設立小組，審查中方指控「印度相關措施因歧視外企並限制貿易，已違反WTO規定」之主張。

爭議措施包含針對先進化學電池、汽車及零組件和電動車生產的相關激勵政策。

中國指控這些措施歧視中製商品，去年10月曾向印度提出磋商要求以化解爭端。

在磋商無果後，中方上月首次要求WTO成立專家小組，但遭印度攔下。

爭端解決機構今天批准了中方第2次的請求。

根據WTO規定，爭端雙方可阻擋首次專家小組申請，但若對方第2次提出則幾乎必然通過。

印度今天在爭端解決機構會議上表示，對中國推動成立專家小組感到遺憾，並強調印方在早前的磋商中秉持誠意參與，同時堅信自身措施符合WTO規範。

本案的第三方美國，也對中國推進專家小組程序表示失望。

美方代表指出：「中國的申訴令人遺憾，這是試圖轉移外界注意，並強化對中國非市場性過剩產能的依賴，進而損害所有WTO會員的更大利益。」

WTO 印度 對中

