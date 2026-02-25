聯準會理事華勒：AI不會徹底顛覆美國就業市場

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒今天表示，人工智慧雖可能帶來就業市場不安，但不至於全面取代人力，終將成為生產力提升工具。聯準會將在強調風險控管與人類責任下，審慎導入。

路透社報導，華勒（Christopher Waller）在波士頓聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Boston）一場線上會議中說，他並非對人工智慧（AI）衝擊經濟感到「悲觀失望的人」。

「我不認為人類會完全被排除在外，讓AI包辦一切，而我們最後只能去麥當勞（McDonald's）得來速窗口工作。」

華勒表示，對美國經濟及其中參與者而言，AI是一項「我們可以運用的工具。我們會使用它、控制它、管理風險。這正是我們一貫作法。」

華勒指出，AI對勞工的影響可能「令人不安」，但他補充說：「到頭來，人們會想出如何運用這項工具，讓生活變得更好、更有生產力、更有效率，並有更多時間從事其他活動。」

華勒對AI的樂觀看法與外界普存的憂慮形成對比，這項科技恐使大量原本薪酬優渥的工作變得過時，部分焦慮甚至來自產業本身，因為面對高度不確定的未來，巨額資金正湧入此一領域。

AI所帶來的就業焦慮，因勞動市場走軟而進一步升溫。不過分析人士仍在爭論，這波疲弱是否與AI的採用有直接關聯，抑或影響有限。

華勒也在談話中表示，聯準會正以系統性方式，審慎推動AI導入。

他說：「我們不能隨意使用AI」，「作為中央銀行，我們在使用時，要對自己設下高標準。」

華勒表示，這代表必須對AI使用方式與範圍設立明確界線、建立強健的資訊安全控管、嚴謹的模型驗證、承擔決策的人類責任，並隨著科技演進持續評估，使創新與風險管理成為相輔相成的優先事項。

他並指出，儘管聯準會是一個高度分散的組織，但在推動AI技術實施上，正採取更一致的作法。

華勒說，地區銀行幾乎完全獨立運作的日子已經「結束」。由於地區銀行本身執行的是全國性業務，「我們必須以整個體系為優先，擺脫地區銀行各自決策的思維。」

華勒在發言中，並未評論經濟與貨幣政策前景。

