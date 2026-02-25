台積電ADR大漲4.3% 較台北交易溢價23.5%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電ADR周二大漲4.3%，收在歷史新高385.75美元，較台北交易溢價23.5%。

美國股市周二全面收紅，擺脫前一個交易日因 AI 疑慮引爆的賣壓。儘管川普政府的新關稅政策和潛在的產業顛覆疑慮仍揮之不去，但在大型晶片交易案及 AI 應用轉向「整合協作」而非「全面取代」的利多支撐下，科技股再度領軍上攻。

道瓊工業指數上漲 370.44 點，漲幅 0.8%，收在 49,174.50 點。標普 500 指數上漲 52.32 點，漲幅 0.8%，收於 6,890.07 點。那斯達克指數大漲 236.41 點，漲幅 1.1%，收於 22,863.68 點。

費城半導體指數也大漲1.5%。社群媒體龍頭 Meta Platforms 宣布未來五年將向超微（AMD）採購價值高達 600 億至 1,000 億美元的 AI 晶片，此舉提振了市場對 AI 基礎建設需求的信心，AMD 股價應聲飆漲 8.8%，Meta 微幅收高 0.3%。

台灣加權股價指數周二大漲927.56點，漲幅2.8%，收在34,700.82點。台積電（2330）大漲3.4%收在1,965元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,426.52 +4.25 1,965.00 23.49

日月光投控 ASX US 390.32 +5.71 381.50 2.31

聯電 UMC US 68.69 +4.80 67.50 1.76

中華電信 CHT US 136.97 +1.61 135.50 1.09

指數 台積電 社群媒體

