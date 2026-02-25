科技族群走強美股收高 超微勁揚8.8%、台積電ADR大漲逾4%

美股24日收盤全面上揚，科技與半導體族群買盤回溫，帶動四大指數同步收高。市場持續聚焦人工智慧（AI）相關投資與企業合作動向。超微（AMD）股價勁揚8.77%、台積電ADR大漲4.28%。

道瓊工業指數上漲370.44點，漲幅0.76%，收在49,174.50點；

標準普爾500指數上漲52.32點，漲幅0.77%，收6,890.07點；

那斯達克指數上漲236.41點，漲幅1.04%，收22,863.68點；

費城半導體指數上漲118.89點，漲幅1.45%，收8,332.34點。

個股方面，半導體族群表現亮眼。台積電ADR（TSM）上漲15.82美元，漲幅4.28%，收在385.86美元；輝達（NVIDIA）上漲1.30美元，漲幅0.68%，收192.85美元；超微（AMD）大漲17.24美元，漲幅8.77%，收在213.84美元，成為當日晶片股漲幅最突出的指標股之一，並帶動費城半導體指數同步走揚。

AMD同意在五年間出售數百億美元的人工智慧（AI）晶片給Meta Platforms，且Meta最多可持有AMD的10%股權。《華爾街日報》估計，整起交易價值超過1,000億美元。市場認為，此項合作案凸顯大型科技公司持續加碼AI基礎建設投資，進一步支撐半導體產業長期成長動能。