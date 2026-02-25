派拉蒙為擋Netflix而再提新收購方案 華納兄弟考慮中

快訊

台南南化區發生規模4.3地震 有感搖晃持續時間短

中央社／ 紐約24日綜合外電報導

好萊塢製片公司華納兄弟探索今天表示，他們正在考慮同業派拉蒙天空之舞提出的新收購方案。派拉蒙為了阻撓熱門串流媒體Netflix買下華納兄弟，正在做最後努力。

路透社報導，華納兄弟探索（Warner BrosDiscovery）在聲明中未透露派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）新提的交易金額，僅表示：「Netflix的併購協議依舊有效，董事會也繼續建議支持與Netflix的交易」。

1名知情人士昨天告訴路透社，派拉蒙最新提案仍是收購整個華納兄弟探索公司，出價則高於其先前提出的每股30美元現金或總額1084億美元（約新台幣3兆4000億美元）包含債務。

擁有美國有線電視頻道HBO的華納兄弟，因為較願意接受Netflix提出以每股27.75美元或總額827億美元（約新台幣2兆6000億元）買下其影視製作與串流資產，而已經拒絕過擁有哥倫比亞廣播公司（CBS）的派拉蒙先前收購提案。

派拉蒙為了解決華納兄弟的疑慮，已與對方進行過1週磋商。

根據去年12月宣布的協議內容，若華納兄弟認定派拉蒙的新收購提案優於Netflix的方案，則Netflix將有4天時間來做出回應。

