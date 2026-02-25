三星晶圓代工產能利用率飆升

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

韓媒引述消息人士報導，三星電子今年第1季的晶圓代工產能利用率超過80%，主要受惠於本周將發表新款Galaxy S26所搭載的Exynos 2600處理器。

半導體產業消息人士23日透露，三星電子位於京畿道平澤市的晶圓代工廠，產能利用率近期已超過80%，部分製程甚至達到90%。韓國每日經濟新聞的英語新聞服務Pulse指出，這與去年相比，成長非常顯著。由於客戶訂單不足，去年三星電子晶圓廠的產能利用率徘徊在50%左右。

消息人士說，由System LSI部門設計、交由自家晶圓廠生產的Exynos 2600處理器，是三星本季產能利用率大幅提升的主要推手，因為本周四即將發布的Galaxy S26基本版和Plus版，將搭載這款智慧手機晶片，可望大幅提升產能需求。

此外，輝達公司（NVIDIA）的機器人晶片Thor系列以及特斯拉公司（Tesla）的AI5晶片（即將完成設計），也將交由三星的晶圓代工部門生產。三星的晶圓代工業務部門還將重新拿到高通（Qualcomm）和超微（AMD）等昔日大客戶的高階晶片訂單。

消息人士表示，三星System LSI部門的前景也很亮麗。

客戶 設計 製程

