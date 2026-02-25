跑車迷懷念引擎發出的「噪音」 藍寶堅尼純電車不推了

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
義大利超跑製造商藍寶堅尼已放棄全面轉向純電動車的計畫，改為聚焦發展插電式油電車。（美聯社）
義大利超跑製造商藍寶堅尼（Lamborghini）已放棄全面轉向純電動車（EV）的計畫，改為聚焦發展插電式油電車（PHEV），理由是富裕客戶對EV的需求降溫。

除此之外，跑車迷懷念內燃引擎發出的「噪音」，也是促使該公司轉向的一大因素。

藍寶堅尼執行長溫克曼（Stephan Winkelmann）向星期日泰晤士報（Sunday Times）表示，該公司已取消旗下首款純電車Lanzador的開發計畫。他指出，內燃引擎車發出的聲響，往往是豪華跑車的一大賣點，而「電動車在目前的形式下，難以傳遞這種特定的情感連結」。

藍寶堅尼在2023年發表Lanzador這款高底盤雙門跑車，是該廠首款純電動概念車，原定2029年前進入經銷通路。

溫克曼說，Lanzador未來將改以PHEV車型上市。這也意味著，到2030年，該廠旗下車款將僅由插電式油電車構成。

溫克曼說，考量到品牌客戶對於未搭載V8與V12引擎的超級跑車，興趣「接近零」，持續開發純電車恐淪為品牌「一項昂貴的興趣」，投資報酬率極低，在財務上對股東、客戶和員工而言，都很不負責任。

他也表示，「這項決定是在一年多的內部持續討論後做出，期間我們和客戶與經銷商互動，並進行市場分析與全球數據評估」。此舉標誌藍寶堅尼明顯的策略轉向。

客戶 跑車 藍寶堅尼

高市對升息保留 日圓重貶

日媒引述消息人士報導，日本首相高市早苗上周與日本銀行（央行）總裁植田和男會面時，表達對進一步升息的保留態度，拖累日圓匯率...

小摩擔憂金融危機重演 批評同業「做蠢事」

摩根大通執行長戴蒙23日警告，當前銀行業競爭激烈、資產價格居高不下，讓他聯想到2008年金融危機前的景象。他表示，儘管部...

AI末日報告衝擊白領工作 研究業者警告將導致「逐底競爭」

研究業者Citrini發布一篇所謂「末日報告」，警告人工智慧（AI）將導致白領工作逐底競爭，引發市場恐慌，美國科技股、軟...

三星晶圓代工產能利用率飆升

韓媒引述消息人士報導，三星電子今年第1季的晶圓代工產能利用率超過80%，主要受惠於本周將發表新款Galaxy S26所搭...

Panasonic 淡出歐美TV 市場

Panasonic自4月起，把歐美市場電視產品的銷售、行銷與物流業務交由陸企創維集團負責，雙方建立「全面性業務合作夥伴關...

