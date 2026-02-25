Panasonic 淡出歐美TV 市場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

Panasonic自4月起，把歐美市場電視產品的銷售、行銷與物流業務交由陸企創維集團負責，雙方建立「全面性業務合作夥伴關係」。此舉象徵日本品牌主導全球電視市場數十年的時代進一步落幕。

根據協議，Panasonic將結合自身在影音處理、品質與服務標準的技術優勢，與創維的全球規模製造能力，推動新的營運模式。

Panasonic強調，此舉並非出售或分拆，而是針對特定區域的營運合作，Panasonic將繼續經營日本市場，並與創維共同開發高階OLED機型。

這也是繼上月Sony同意透過與中國TCL成立合資公司，將其電視與家庭音響業務（包括Bravia品牌）的控制權移交給TCL（持股51%）之後，另一宗日本電視品牌重整的重要案例。市場普遍認為，日企正加速淡出低利潤電視業務。

1980及1990年代，Sony、Panasonic與Sharp曾是市場領導者，但在電視技術從映像管轉向液晶顯示器後，此產業被南韓三星、LG與中國品牌重塑為低利潤市場，日廠市占節節敗退。據Counterpoint統計，Sony去年在全球電視市場的占有率已降至不到2%。

