高市對升息保留 日圓重貶

日媒引述消息人士報導，日本首相高市早苗上周與日本銀行（央行）總裁植田和男會面時，表達對進一步升息的保留態度，拖累日圓匯率24日一度重貶1%。

每日新聞24日引述多位匿名消息人士指出，相較於去年11月的會議，高市在16日會議上採取「更強硬的立場」。消息傳出，日圓兌美元與歐元應聲走弱。

日圓兌美元匯率盤中一度重貶1.05%，報156.28日圓兌1美元，當日表現在G10國家貨幣中墊底。高市領導的自民黨月初在國會贏得壓倒性勝利後，日圓兌美元曾收復部分失土。

若報導屬實，高市抗拒近期再度升息的態度，恐使日銀的政策時程變得複雜，尤其在權力更為穩固的新政府架構下，政策協調更為敏感。

植田上周將他與首相的會議，形容為就經濟與金融情勢進行一般性的意見交換，並表示，首相並未對貨幣政策提出任何特定要求。高市則說，希望央行與政府密切合作，在伴隨薪資成長的情況下，持續達成2%的通膨目標。

不過同日稍早日本媒體報導，美國政府消息人士稱，華盛頓今年1月確實主動進行「匯率詢價」，以支撐日圓匯率，並準備在日本提出要求時，進行聯合干預。

報導也說，當時由紐約聯邦準備銀行代表美國財政部進行的匯率詢價，事先並未收到日本財務省的請求，且是由美國財長貝森特主導，因擔憂日本大選前的政治不確定性，可能引發市場動盪，並波及全球金融市場。

日本財務大臣片山皋月24日拒絕就與美國聯手干預的可能性置評，但她1月時曾表示，為因應外匯過度波動，不排除任何選項，包括聯合干預。

日圓匯率1月曾三度出現劇烈波動，其中最劇烈的走勢發生在紐約聯準銀進行罕見匯率詢價的報導傳出後，當時日圓匯率跌至160關口附近，市場普遍認為顯著提升當局進場買入日圓的可能性。