美股早盤／AMD奪單股價揚、台積ADR跟漲 指數漲跌互見

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
24日早盤美股四大指數漲跌互見。路透
Citrini研究公司的「末日報告」23日引爆市場賣壓後，投資人持續憂慮人工智慧（AI）的顛覆性衝擊，24日早盤美股四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上漲0.2%、標普500指數下跌0.3%，那斯達克指數跌0.3%，費城半導體指數漲0.1%。台積電ADR攀升2%、輝達挫低1%

超微（AMD）大漲7%。該公司24日同意在五年間，出售數百億美元的人工智慧（AI）晶片給Meta Platforms，而且Meta最多可持有AMD的10%股權。華爾街日報（WSJ）估計，整起交易價值超過1,000億美元。

Anthropic美東時間上午9時30分（台灣時間24日晚間10時30分）舉行線上活動，預料會推出新產品，並展示Claude的最新功能。瑞穗交易員在報告中寫道，「沒人想在AI產品發布會前裝聰明，不管公不公平，Anthropic的每個新頭條，都被當成既有軟體業的新競爭，投資人不想賭注結果如何，而是選擇先退場觀望」。

交易者還面對其他風險，美國總統川普的10%全球關稅在24日上路，何時會升至15%仍不清楚。投資人將關注川普美東晚間9時（台灣時間25日上午10時）的國情咨文演說，尋找線索。

投資銀行Panmure Liberum策略主管克萊曼說，投資者的關注重點有三：關稅、伊朗、聯準會（Fed），若是川普暗示軍事攻擊伊朗迫在眉睫，應該會觸發油金的另一波漲勢。要是川普藉此機會霸凌最高法院或Fed，債市不會輕易放過。

指數 川普 投資人

藍寶堅尼純電超跑喊卡！ CEO：少了「1賣點」客戶興趣幾乎歸零

義大利超跑製造商藍寶堅尼（Lamborghini）已放棄全面轉向純電動車（EV）的計畫，改為聚焦發展插電式油電車（PHE...

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

紐約時報24日以「矽谷長期忽視的台灣晶片災難正逼近」為題發表長篇調查，指出美國政府多年來反覆警告矽谷高層，若中國對台動武...

AMD再奪大單！與Meta達1千億美元協議 盤前股價飆

超微（AMD）24日同意在五年間，出售數百億美元的人工智慧（AI）晶片給Meta Platforms，而且Meta最多可...

日媒揭高市對「再升息」表達疑慮 拖累日圓重貶1%

日媒引述消息人士報導，日本首相高市早苗上周與日本銀行（央行）總裁植田和男會面時，表達對進一步升息的保留態度，拖累日圓匯率...

中國庫迪咖啡進軍德國 低價搶市衝擊在地文化

中國連鎖品牌庫迪咖啡今年初以「0.99歐咖啡」進軍德國，透過低價策略與數位行銷快速擴張。德媒分析，其營運模式效仿電商平台...

