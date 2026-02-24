藍寶堅尼純電超跑喊卡！ CEO稱：少了「這個」 客戶興趣幾乎歸零

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
藍寶堅尼去年全球交車量達10,747輛，創下歷史新高，受惠於「品牌混合動力化策略的成功」。 路透
義大利超跑製造商藍寶堅尼（Lamborghini）已放棄全面轉向純電動車（EV）的計畫，改為聚焦發展插電式油電車（PHEV），理由是富裕客戶對電動車的需求降溫，且跑車迷懷念內燃引擎發出的「噪音」，也是促使該公司轉向的一大因素。

藍寶堅尼執行長溫克曼（Stephan Winkelmann）向星期日泰晤士報（Sunday Times）表示，該公司已取消旗下首款純電車Lanzador的開發計畫，未來將改以PHEV車型上市。藍寶堅尼在2023年發表Lanzador，是該廠首款純電動概念車，原訂2029年前進入經銷通路。

溫克曼指出，內燃引擎車發出的聲響，往往是豪華跑車的一大賣點，而「電動車在目前的形式下，難以傳遞這種特定的情感連結」。

他說，「這是在一年多的內部持續討論後做出的決定」，考量到品牌客戶對於未搭載V8與V12引擎的超級跑車，興趣「接近零」，持續開發純電車恐淪為品牌「一項昂貴的興趣」，投資報酬率極低。

此舉標誌藍寶堅尼明顯的策略轉向。該廠在2021年公布電動化藍圖，宣布將投資15億歐元（17.66億美元）於混合動力與純電車的開發，原訂於2026-2029年間推出一款純電車，目標是將2024年時的碳排量減半。

電動 藍寶堅尼 跑車

