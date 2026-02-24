投資人聚焦AI與川普關稅前景 亞股走勢不一

投資人正權衡美國聯邦最高法院推翻總統川普大部分關稅政策的決定，以及市場對人工智慧（AI）的最新疑慮，亞洲股市今天收盤走勢不一。

法新社報導，美國聯邦最高法院日前否決川普（Donald Trump）的對等關稅措施後，亞洲市場普遍淡定面對這項裁決，部分國家則受惠於川普改採其他法源所實施的較低稅率。

日本今天宣布，將維持去年與華府達成的協議。

隨著川普政府今天起實施10%全球關稅，觀察人士認為，今年可能出現更多關稅相關爭端，但預期對市場的衝擊不會像去年那樣劇烈。

同時，AI對科技業衝擊的相關疑慮再度浮現，今天拖累亞洲市場的投資氣氛，軟體公司又站上火線。

研究機構Citrini Research本月22日發布模擬未來情境的報告，指出全球經濟有部分產業恐因新型AI工具面臨風險，例如信用卡及餐飲外送公司。

此外，AI公司Anthropic發文表示，其聊天機器人Claude可協助更新國際商業機器公司（IBM）電腦所使用的COBOL程式語言後，IBM在紐約股市應聲大跌逾13%。

這些消息加劇了市場疑慮，投資人本就日益擔憂微軟（Microsoft）、Meta等公司重金投資AI基礎設施，以及投資人不知何時才能看到回報。

儘管華爾街3大股指昨天齊跌逾1%，亞洲股市表現較穩健，不過市場情緒依然緊張。

首爾股市今年以來表現亮眼，在資金流向三星（Samsung）及SK海力士（SK Hynix）等晶片大廠帶動下，今天收漲2.11%再創歷史新高。東京股市也在連假後收高。

上海股市在結束春節長假後迎來反彈，威靈頓、台北與馬尼拉股市也收漲；香港、雪梨、新加坡及雅加達股市則收跌。