日媒揭高市對「再升息」表達疑慮 拖累日圓重貶1%

日媒引述消息人士報導，日本首相高市早苗上周與日本銀行（央行）總裁植田和男會面時，表達對進一步升息的保留態度，拖累日圓匯率24日盤中重貶1%。

日本每日新聞24日引述多位匿名消息人士指出，相較於去年11月的會議，高市在16日會議上採取「更強硬的立場」。消息傳出，日圓兌美元與歐元應聲走弱。

日圓兌美元匯率盤中一度重貶1.05%，報156.28日圓兌1美元，表現在G10國家貨幣中墊底。高市領導的自民黨月初在國會贏得壓倒性勝利後，日圓兌美元一度收復部分失土。

若報導屬實，高市抗拒近期再度升息的態度，恐使日銀的政策時程變得複雜，尤其在權力更為穩固的新政府架構下，政策協調更為敏感。

植田上周將他與首相的會議，形容為就經濟與金融情勢進行一般性的意見交換，並表示，首相並未對貨幣政策提出任何特定要求。高市則僅表示，希望央行與政府密切合作，在伴隨薪資成長的情況下，持續達成2%的通膨目標。