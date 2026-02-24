同一篇「AI末日報告」 美股亞股為何兩樣情…軟硬體風水輪流轉？

研究業者Citrini發布人工智慧（AI）將導致白領工作逐底競爭的報告，引發美國科技股、軟體股大跌，但卻帶動了台灣、南韓等亞太股市勁揚，因為這篇所謂「末日報告」反而促使投資人押注身為眾多晶片製造商大本營的亞洲，將成為這場AI顛覆性變革的大贏家。

美股三大指數23日收盤均大跌逾1%，道瓊跌逾800點，但MSCI亞太IT指數以及晶片股密布的南韓、台灣股市，24日均大漲逾2%，創紀錄新高。分析師說，主要是先進晶片製造商、半導體代工廠和組裝廠的高度集中，加上在中國新近上市的AI相關股票，吸引投資人大舉湧入亞洲。

蓮花科技管理公司（Lotus Technology Management）投資長、也是Citrini報告的共同作者夏赫（Alap Shah）接受彭博電視台訪問時說，半導體、資料中心和基礎實驗室，是這場AI交易的主要受益者。

夏赫表示，AI帶來的龐大財富「將體現在兩方面，首先是AI產業鏈，包括材料、半導體、基礎實驗室公司等類股。」台積電、三星電子和SK海力士是主要晶片股，而本月股價翻倍的中國MiniMax集團和Knowledge Atlas （智譜AI），是少數專注於AI驗室領域的公司。日本也在整個設備價值鏈中扮演要角。

新加坡瑞聯銀行（UBP）常務董事凌煒森（Vey-Sern Ling）表示：「台積電、三星和SK海力士等亞洲龍頭股，都是AI支出不斷成長的直接受惠者，而美股的AI恐慌交易實際上從軟體業開始，而全球大多數知名軟體公司都在美國上市。」

這種亞股與美股的不同調，也反映在MSCI亞太IT指數與那斯達克指數的單周相關性，根據彭博彙編的數據，兩者的相關性已跌至0.45，為2017年10月以來最低。