美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

紐約時報24日以「矽谷長期忽視的台灣晶片災難正逼近」為題發表長篇調查，指出美國政府多年來反覆警告矽谷高層，若中國對台動武、切斷晶片供應，許多美國科技企業靠庫存僅能支撐數個月，美國經濟恐瞬間癱瘓，因此敦促美企降低對台灣依賴。

但是，矽谷高層基於成本與技術的現實不願大規模轉單，直到關稅壓力升高，美國半導體投資和設廠才開始出現部分進展。不過，高階AI晶片關鍵封裝仍須回到台灣完成，也就是說，台灣晶片風險至今仍未真正解除。

半導體產業協會2022年機密報告指出，若台灣晶片供應中斷，將引發自大蕭條以來最大經濟危機。台灣不僅為iPhone生產晶片、供應逾半數汽車記憶體晶片，也在AI晶片組裝領域居於領先地位，牽動全球約10兆美元（約台幣314.4兆元）經濟產出。

報告警告，一旦台灣晶圓廠停工，美中經濟都將遭重擊：美國國民生產毛額將減少2.5兆美元（約台幣78.5兆元），中國則將減少2.8兆美元（約新台幣88兆元）。報告估算，美國經濟產出將大減11%，是2008年金融危機衰退幅度的2倍；中國情況更嚴重，經濟產出可能萎縮16%。

美國國安官員因此多次警告蘋果、AMD、輝達與高通等企業高層，重點都指向中國軍力擴張與2027年前後出兵台海的風險，已不能再視為抽象的地緣政治問題。

拜登政府為此推出晶片法案補助本土製造，但這些警告與補貼仍未能促使矽谷大規模轉單，關鍵在於商業現實。美國製晶片成本較高，業界估計比台灣高出逾25%，台灣在先進製程、量產能力與供應鏈成熟度短期難以取代。

拜登時期國安顧問蘇利文曾言，美國對台灣依賴是最大弱點之一，企業更關心季度財報與利潤率，而非地緣風險，產業普遍抱持「若出事大家一起遭殃」的心態。

紐時指出，現在台灣比以往任何時候都攸關美國經濟存亡，尤其人工智慧熱潮高度依賴台灣製造的晶片，直接推動股市與經濟成長。文章並寫道：「美國數十年對台支持主要建立在地緣政治、民主價值與圍堵中國等考量，這是一種片面的安排，對台灣有利、但對美國有風險。」

川普政府上台後轉向更直接的關稅施壓，並要求提高美國製造比重，甚至希望台積電擴大投資美國或協助英特爾。報導引述兩名知情人士指出，去年1月底川普首次在白宮會見輝達執行長黃仁勳時就表示，他計畫對半導體課徵關稅，因為在台灣生產半導體有風險。

一位知情人士透露，川普告訴黃仁勳，當他與習近平談到台灣時，習會變得呼吸沉重；川普不喜歡這樣，並敦促黃仁勳在美國生產晶片。

如今設廠與採購雖開始出現進展。但是，這距離真正改變供應鏈結構仍有很長一段路。半導體工廠從建設到量產需要時間，供應鏈配套與客戶驗證也無法一蹴可幾，即使美國產能提升，台灣在先進製程與關鍵環節的地位短期仍難撼動。

去年10月，台積電亞利桑那廠生產出輝達第一顆在美製AI晶片，黃仁勳盛讚歷史時刻，是美國製造業重要一步。

紐時報導直言，黃仁勳沒說的是，這顆晶片其實尚未完成。要成為可用的高階AI晶片，仍需先進封裝等後段程序，而這道關鍵工序仍必須送回台灣完成。也就是說，美國雖已跨出把晶片做出來的一步，但在供應鏈最關鍵、也最脆弱的最後一哩，終點仍在台灣。