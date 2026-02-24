報告：2025俄石油出口雖降 仍高於入侵烏克蘭前水準

快訊

中央社／ 赫爾辛基24日綜合外電報導

智庫研究人員今天表示，儘管去年俄羅斯石油出口量有所下降，但出口規模仍高於2022年入侵烏克蘭之前的水準。研究人員呼籲應更嚴格執行制裁措施。

法新社報導，根據芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）的報告，西方雖採取行動遏阻俄國的「影子船隊」（shadow fleet），俄羅斯石油出口量在俄烏戰爭屆滿4年之際，仍比侵略前高出6%。

報告指出，石油收入是莫斯科當局支應戰爭經費的主要來源，但由於被迫以折扣價格出售，俄國石油收入已降至侵略前的水準以下。

CREA分析師、同時也是報告的共同作者李威（Isaac Levi）告訴法新社：「由於新措施的實施與執法力度的加強，我們看到俄羅斯化石燃料出口收入顯著下降。」

但他指出，由於仍有重大的漏洞與尚未解決的領域，導致俄油出口量維持在高點。

這些漏洞包括船舶懸掛假旗幟，以及將俄羅斯原油煉製後再出口至實施制裁國家等。

李維說：「我們建議過去6個月內曾接收過俄國石油的任何煉油廠或油庫禁止進口。」

報告顯示，截至今年2月24日為止的12個月，俄羅斯主要出口項目之一的原油出口額，較前一年減少18%，降至855億歐元。同一時期的出口量則下降6%，來到2億1500萬公噸。

俄羅斯原油有高達93%出口至中國、印度與土耳其。

報告中呼籲歐洲聯盟（EU）與英國應「扣押對歐洲與英國沿岸構成巨大環境與安全威脅的俄羅斯影子船隊船隻」。

歐盟目前已列出598艘疑似屬於「影子船隊」的船隻，禁止其進入歐洲港口及使用海事服務。

