快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

聽新聞
0:00 / 0:00

我很焦慮！小摩CEO戴蒙批同業「做蠢事」 市場氛圍宛如金融危機前

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙。美聯社
摩根大通執行長戴蒙。美聯社

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周一在年度投資人更新會上警告，當前銀行業競爭激烈、資產價格居高不下，讓他聯想到2008年金融危機前的景象。他表示，儘管部分經濟學家看好川普政府的減稅與鬆綁政策有助成長，但當市場對高估值與高成交量過於安心時，他反而「焦慮感很高」。

戴蒙指出，如今氛圍與2005至2007年驚人相似，「大家都在賺大錢，大量運用槓桿，不知節制」。他批評一些同業為了增加淨利息收入（NII）而「做出愚蠢的事」，冒險進行高風險放貸，但未點名具體公司。他強調摩根大通不願為短期利潤，承擔不必要的風險。

這位曾帶領銀行度過上次金融危機的小摩掌門人警告，經濟與信貸循環終將反轉，借款人違約潮衝擊貸款機構只是時間問題，「我不知道什麼事件會觸發，但一定會來」。他直言，資產價格愈高，風險反而愈大，「我並不因為資產價格高而感到安慰，事實上我認為那增加了風險」。

戴蒙表示，每次信用循環都會有意外，差別在於哪個產業首當其衝，「你不會預料到2008、2009年是公用事業與電信公司出問題，這一次，因為AI，可能是軟體業。」

他同時注意到近期私人信貸市場的動盪，認為問題可能不會僅限於該領域，而是可能更廣泛地蔓延。不過他也補充，即便軟體業因AI受創，未必會對摩根大通的整體信貸損失造成重大衝擊。

儘管市場因AI可能顛覆商業模式而震盪，戴蒙對摩根大通的競爭力卻信心滿滿。他坦承支付領域正面臨Chime、Revolut等業者的激烈競爭，但強調將透過持續的技術投入（今年預算高達200億美元，較去年增加20億美元）來贏得競爭。他自信表示，在這場AI競賽中，「在100個領域裡，我們會贏得75個。」

至於接班議題，領軍20年的戴蒙給出的答案與近期表態一致：他打算再擔任執行長「幾年」，之後可能轉任董事長一段時間，最終決定權在於董事會。

延伸閱讀

捲入艾普斯坦醜聞 英前駐美大使曼德森被捕

穩懋、中砂 認購火熱

華爾街翻天覆地 成也AI敗也AI

川普2.0財經首長新變局 鐵三角：川普、貝森特、華許

相關新聞

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

美國總統川普無視最高法院裁定他先前的對等關稅措施違法，宣布加徵15%全球關稅。市場擔心貿易戰捲土重來，加上對人工智慧（A...

我很焦慮！小摩CEO戴蒙批同業「做蠢事」 市場氛圍宛如金融危機前

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周一在年度投資人更新會上警告，當前銀行業競爭激烈、資產價格居高不下，讓他聯想...

會再引發美股賣壓？ Anthropic今晚舉行AI線上發表會

在人工智慧（AI）新創公司Anthropic的新工具近來陸續掀起美國軟體股賣壓之際，該公司預定24日晚間舉行活動，展示其...

比特幣價格摜破6.3萬美元 一大因素是ETF續上演大逃殺

比特幣今天（24日）盤中重挫超過5%，跌破63,000美元關卡。根據道瓊市場數據的資料，過去五周內，投資人已從現貨比特幣...

橋水：科技四巨頭今年AI投資額衝至6,500億美元 進入「更危險階段」

根據橋水基金的分析，Alphabet、亞馬遜、Meta與微軟這四大美國科技巨頭預期今年合計將投入約6,500億美元，用於...

義大利首富換人 神祕軟體金融創業家打敗巧克力之王

義大利首富寶座換人。據富比世最新調查，作風低調神祕的軟體金融公司ION Group創辦人皮格納塔洛（Andrea Pig...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。