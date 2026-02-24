橋水：科技四巨頭今年AI投資額衝至6,500億美元 進入「更危險階段」

根據橋水基金的分析，Alphabet、亞馬遜、Meta與微軟這四大美國科技巨頭預期今年合計將投入約6,500億美元，用於擴大與AI相關的基礎建設，比2025年的4,100億美元大幅增加超過五成。

橋水共同投資長詹森（Greg Jensen）在寫給客戶的信中表示，AI熱潮已進入「更危險階段」，其特徵是對實體基礎建設的投資呈指數型上升，並且對外部資金的依賴程度愈來愈高。

詹森說：「算力需求持續遠遠超過供給，迫使超大規模雲端業者以更快速度加碼投資，希望有朝一日能追上需求。」

他表示，這四大公司已更積極縮減庫藏股的行動，試圖把資金用於支應大幅提高的資本支出。然而，如此龐大的支出規模，一旦某個環節出錯，將帶來重大下行風險。

詹森也表示，Anthropic與OpenAI若要在未來可能進行IPO前完成大規模最終募資，在產品方面必須要有重大的突破。若無法提出實現可觀獲利的可靠路徑，這些公司恐怕難以合理化其高昂估值與龐大的資本需求。

此外，他指出，這些AI產品也正對其他產業構成重大風險，例如軟體公司與資料供應商，近期軟體股遭到拋售就是最新例證。他說：「AI領導業者若想要滿足投資人的期待，勢必會對像是軟體業等其他產業構成生存威脅。」

詹森表示，科技投資支出除了是推動股市的上漲動力，也依然是「推動美國成長的重要上行力量」。

橋水估計，2025年科技投資為美國國內生產毛額（GDP）成長貢獻約0.5個百分點，而今年可能提供約1個百分點的支撐。不過，這波支出熱潮也可能推升科技與通訊設備的通膨壓力，並在一些地區推高電價。

詹森說，若股市出現嚴重修正，可能削弱經濟成長，並限制企業籌資能力，情況類似2000年的網路泡沫，不過他也說，近期的市場波動規模仍遠小於當年。