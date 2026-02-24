會再引發美股賣壓？ Anthropic今晚舉行AI線上發表會

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Anthropic預定24日晚間舉行活動，展示Claude聊天機器人的最新能耐。路透
在人工智慧（AI）新創公司Anthropic的新工具近來陸續掀起美國軟體股賣壓之際，該公司預定24日晚間舉行活動，展示其Claude聊天機器人的最新能耐。

Anthropic表示，將在美東時間24日上午9時30分（台灣時間24日晚間10時30分）舉行線上活動，直播展示Claude的最新能力、與Claude共事的可能樣貌、以及該公司的最新產品，主要瞄準在各機構形塑AI策略的資深領袖，包括資訊漲、法務長及分析主管等。

此前，AI可能顛覆現有產業模式的「AI恐慌交易」持續血洗美股，拖累道瓊工業指數23日重挫逾800點，那斯達克綜合指數跌1.1%。

Anthropic形容Claude是「思考夥伴」，能讓用戶處理「任何重大、大膽及令人費解的挑戰」，用戶能部署bewildering於聊天、生成程式碼、視覺化數據、搜尋網路、或是創建內容等任務，Pro版的年訂方案每月要價17美元，若每月付費則是20美元，Max版每月要價100美元。

瑞穗分析師表示，市場在Anthropic的發表會前有些不安，或許也是美股23日拋售潮的原因之一，「沒人想在另一場AI產品發表會前自作聰明，不論公允與否，但每次Anthropic上新聞，都被視為是對現有軟體的『加劇競爭』，所以與其試圖賭結果，投資人寧可選擇觀望」。

