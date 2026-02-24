中方列管20家日本防衛企業 三菱重工股價下跌

日本首相高市早苗去年在國會就「台灣有事」答詢後，中國持續對日施壓。中國商務部今天宣布，已將包括三菱造船、川崎重工業子公司在內的20家日本防衛相關企業與機構，列入出口管制對象名單，即日起禁止出口軍民兩用貨品。消息一出，三菱重工業股價下挫3.6%。

中國商務部表示，依據「出口管制法」等相關規定，為維護國家安全與利益、履行防擴散等國際義務，決定將三菱造船株式會社等20家「參與提升日本軍事實力」的日本實體列入管控清單。

中國商務部強調，禁止出口經營者向上述實體出口軍民兩用貨品，同時禁止境外組織與個人將原產於中國的相關產品轉移或提供給這些對象，現有合作須立即停止。商務部發言人並指出，這次管制措施是為了制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理且合法。

市場迅速反映此一消息。三菱重工業股價下跌3.6%，IHI跌6.2%，川崎重工業跌幅5%。

日本經濟新聞、共同社報導，被列入清單的對象以防衛產業為主，涵蓋航空發動機、航太系統等領域，除企業外，也包括防衛大學校等教育機構。

中國政府此前已要求高市撤回去年國會答詢相關發言，並於1月6日宣布，將依據軍民兩用貨品出口管制規定，加強對日本的出口限制，這次追加將日本企業與機構列入管制出口清單，被視為持續強化對日施壓。

除此之外，中國同時公布，將包括斯巴魯株式會社、富士航空航天技術株式會社等20家無法核實兩用貨品最終用戶、最終用途的日本實體列入關注名單，將對相關出口實施更嚴格審查。