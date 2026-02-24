華納兄弟探索收購戰 傳派拉蒙加碼力抗Netflix

消息人士指出，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）對收購華納兄弟探索集團（Warner Bros Discovery）已提出更新方案，盼能力抗串流巨人Netflix所提報價。

路透社報導，這場媒體搶親大戰，牽涉多筆好萊塢最具價值的資產最終何去何從，像是「哈利波特」（Harry Potter）與「權力遊戲」（Game of Thrones）系列。

消息人士指出，派拉蒙此次的新報價，已強化原先所提每股30美元，共1084億美元的收購條件，並試圖回應華納兄弟對其融資確定性的疑慮。

路透社尚無法立即取得此新報價的細節。華納兄弟、派拉蒙、Netflix，目前均未回應置評請求。

華納兄弟目前擇定的收購方Netflix，提出以每股27.75美元現金收購其影業與串流資產，總值827億美元。Netflix並可依約匹配由派拉蒙所提出之最新報價。

Netflix手握充裕現金，可能進一步提高對華納兄弟的出價；派拉蒙的競爭性報價，則獲得甲骨文（Oracle）創辦人、億萬富翁艾里森（Larry Ellison）支持。

派拉蒙10日加碼原先方案，包括支付28億美元給Netflix作為解約金，並自明年起增加每股0.25美元的每季「計時費」，補償華納兄弟股東因交易延宕所蒙受之損失。

華納兄弟並未接受，同時要求派拉蒙提交「最佳且最終報價」。華納兄弟當時表示，派拉蒙10日的報價仍未達董事會所認定的更優提案，給予7天期限，要求在23日前提出修正報價。

金融研究機構MoffettNathanson分析師先前指出，派拉蒙若每股出到約34美元，這場競標戰將會終止，對於「探索全球」（Discovery Global）價值的爭論也將結束。

華納兄弟計畫分拆旗下有線電視資產，另成立「探索全球」，其中包括有線電視新聞網（CNN）與家居頻道HGTV等，根據華納兄弟估算，其每股價值介於1.33至6.86美元。

Netflix表示，它所提報價可讓華納兄弟股東從「探索全球」分拆案中獲得額外利益；華納兄弟認為，分拆後的新公司將具備更大的戰略、營運與財務彈性，從而創造價值。

然而派拉蒙指出，將有線電視自原集團分拆是Netflix提案的核心，但實際上幾乎毫無價值。

持有2億美元華納兄弟探索股份的Ancora Capital，指控集團並未充分與派拉蒙接觸。它以投資人身分警告，若拒絕重啟與派拉蒙的談判，將在股東會上反對與Netflix的交易並要求董事會負責。

派拉蒙股價在盤後交易上漲1.3%，報10.70美元。

華納兄弟股東預定在3月20日表決是否通過Netflix提案，這是決定競標大戰結果的關鍵時刻，攸關此一好萊塢深具代表性影業的未來。

若投資人點頭，交易程序將走向下一階段，但仍將面臨美國與歐洲監管機關嚴格審查，評估Netflix在全球的串流實力結合華納兄弟百年影業的資產，是否會危及市場競爭或限制消費者選擇。