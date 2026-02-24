日本經產大臣：對美投資仍將誠實迅速執行

快訊

中央社／ 東京24日專電
日本經濟產業大臣赤澤亮正。（路透）
美國聯邦最高法院推翻總統川普的對等關稅措施，日本經濟產業大臣赤澤亮正今天表示，將密切關注美國政府後續因應，以及新關稅對去年日美協議可能的影響；雙方已經確認，仍將執行日美協議推動的大規模對美投資計畫。

日本電視台、共同社報導，赤澤在內閣會議後記者會上說：「包含美國政府應對在內的相關動向，以及去年日美之間的協議內容，我們都抱持高度關注並持續追蹤。」

此外，赤澤昨天晚間與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）電話會談。針對美方陸續推出新的關稅措施，赤澤向對方表達日方立場，要求美國在相關待遇上，不得讓日本處於比去年日美協議更為不利的地位。

他也表示，依據日美協議推動的大規模對美投資，即使美方之後啟動替代性關稅，日本已與美方相互確認，未來仍將「誠實且迅速地執行」相關投資計畫。

