快訊

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

川普家族穩定幣遭駭！USD1一度失守1美元 市值蒸發逾2億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普家族加密公司WLF旗下穩定幣USD1在共同創辦人帳號遭協同攻擊期間跌破1美元，市值自50億美元滑落至47.6億。美聯社
川普家族加密公司WLF旗下穩定幣USD1在共同創辦人帳號遭協同攻擊期間跌破1美元，市值自50億美元滑落至47.6億。美聯社

根據CoinGecko數據，美國總統川普家族創立的加密公司World Liberty Financial（以下稱WLF）旗下穩定幣USD1周一一度失守與美元1比1掛鉤價位，最低跌至0.994美元，隨後回升至0.999美元。受此事件影響，該穩定幣流通量也從50億美元降至47.6億美元。

WLF表示，事件源於部分共同創辦人的X平台帳號遭遇「未經授權的存取」，是一場「協同式攻擊」。該公司強調，駭客行動僅限於社群媒體帳號，未波及底層基礎設施或儲存數位代幣的錢包，所有支持USD1的儲備資產（包括現金與政府貨幣市場基金，並投資於美國國債）均「完全安全、穩妥且具備充足擔保」。

儘管未提供具體證據，但WLF在聲明中指控有網紅收費散播「FUD」（恐懼、不確定性與懷疑）」，意圖透過製造市場混亂來打壓USD1幣價，從中牟利。

USD1於去年推出，並在去年12月幣安（Binance）開始向持幣用戶提供最高20%年化收益後，市值迅速成長，成為第五大穩定幣。幣安共同創辦人趙長鵬2023年曾就違反制裁與反洗錢法規與美方達成認罪協議，去年獲川普特赦。

WLF以持有美國公債為USD1提供擔保並賺取利息，以50億美元規模、3%年收益率計算，年利潤約1.5億美元。USD1由BitGo擔任法定發行人，按月發布鑑證報告，顯示儲備由現金與政府貨幣市場基金足額支持，並依美國註冊會計師協會（AICPA）標準由Crowe LLP會計事務所進行審查。近期加密市場整體走弱，比特幣周一跌約4%至64,600美元，較10月高點回落近五成。

穩定幣

延伸閱讀

監督外國對校園惡意影響 川普政府嚴查大學資金來源

美專家憂川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

川普再啟15%關稅 分析：巴西意外成最大受益者

川普關稅拚起死回生 揚言不會收手…警告各國履行已談好協定

相關新聞

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

美國總統川普無視最高法院裁定他先前的對等關稅措施違法，宣布加徵15%全球關稅。市場擔心貿易戰捲土重來，加上對人工智慧（A...

亞馬遜砸120億美元 在路易斯安那州建資料中心

電商巨擘亞馬遜（Amazon）宣布，將投資120億美元在美國路易斯安那州興建資料中心。這座位於該州西北部的資料中心園區，...

川普家族穩定幣遭駭！USD1一度失守1美元 市值蒸發逾2億美元

根據CoinGecko數據，美國總統川普家族創立的加密公司World Liberty Financial（以下稱WLF）...

此前裁定長和合約違憲 巴拿馬正式接管運河兩港口

巴拿馬最高法院1月時宣布長和經營的巴拿馬運河兩個港口合約違憲。巴拿馬總統José Raúl Mulino最新下令，臨時接...

IBM股價重挫13% 市場憂大型主機業務受Anthropic影響

IBM股價周一（23日）收盤重挫13%，是2000年10月以來最大單日跌幅。原因是人工智慧（AI）新創公司 Anthro...

金銀價格連五漲憂關稅不確定性 油價持穩觀望美伊會談

國際油價今天（24日）盤初持穩，美國總統川普表示，在美國與伊朗本周舉行會談之前，他傾向與伊朗達成一項核協議，但同時警告，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。