快訊

初九「天公生」今晚開拜！小心3大地雷 誤踩恐衰整年

日本高齡評論家拒絕斷捨離 雜物堆家中一招堵住女兒嘴

電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

IBM股價重挫13% 市場憂大型主機業務受Anthropic影響

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
IBM股價23日重挫，成為AI顛覆衝擊疑慮下的最新苦主。 路透
IBM股價23日重挫，成為AI顛覆衝擊疑慮下的最新苦主。 路透

IBM股價周一（23日）收盤重挫13%，是2000年10月以來最大單日跌幅。原因是人工智慧（AI）新創公司 Anthropic說，他們的Claude Code工具可針對早期舊式的程式編碼語言Cobol，進行現代化的改造。而Cobol主要是在IBM的主機上運作。

IBM股價周一收跌13.15%，報223.35美元。歷經最新下挫，IBM股價在2月累計已下跌27%，根據彭博資訊彙編的數據，IBM股價勢將在2月，創下至少是1968年以來最大的月線跌幅。

Anthropic在部落格發文寫道，「以往將 Cobol系統現代化，往往需要大批顧問，花上數年時間梳理工作流程」，「Claude Code這樣的工具可以把最耗時的探索與分析環節自動化，進而顯著降低 Cobol現代化改造所需的人力與時間。」

目前大多數運行Cobol的大型主機電腦多由IBM製造。IBM有一大部分營收仍與大型主機業務緊密相關。大型機常見於對穩定性與可靠性要求極高的場景，像是金融機構和政府部門。這波拋售，讓IBM成為最新一家因市場擔憂AI衝擊傳統業務成長前景，而承壓的老牌科技公司。

上周五，Anthropic為旗下Claude AI模型推出一項新的安全功能，引發資安類股集體下跌。今年以來，由於市場擔憂AI帶來的顛覆性衝擊，軟體類股普遍走弱。iShares的一檔軟體股ETF今年已下跌27%，將會出現2008年金融危機以來最大單季跌幅。

Evercore ISI分析師達里安尼表示：「我們理解大型主機遷移可能被視為IBM的潛在利空，但我們要指出，IBM早已為客戶提供多種現代化選項。客戶原本就可以選擇遷移離開大型主機，但他們仍選擇留在這個平台上。」

讓Cobol更易於使用的構想並非新鮮事，許多大型科技公司早已推出類似產品，IBM自己也在2023年推出一款利用 AI處理Cobol的工具。IBM執行長IBM執行長克里希納去年7月曾說，公司為大型主機推出的AI程式助理「已獲得非常廣泛的採用」。他指出，在多數情況下，客戶使用該工具來理解Cobol程式碼基礎，並決定哪些部分需要現代化。

主機 客戶 1968

延伸閱讀

桃園燈會25日登場 桃園市府籲善用大眾運輸工具

AI公司聘Claude「道德老師」因無子女遭馬斯克質疑 當事人直球回應

宜蘭包裹爆炸2傷！警深夜逮1犯嫌 疑39萬投資糾紛釀殺機

天網近了？Claude傳被用於美軍抓馬杜洛秘密行動 創AI模型首例

相關新聞

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

美國總統川普無視最高法院裁定他先前的對等關稅措施違法，宣布加徵15%全球關稅。市場擔心貿易戰捲土重來，加上對人工智慧（A...

金銀價格連五漲憂關稅不確定性 油價持穩觀望美伊會談

國際油價今天（24日）盤初持穩，美國總統川普表示，在美國與伊朗本周舉行會談之前，他傾向與伊朗達成一項核協議，但同時警告，...

台積電ADR相對抗跌 較台北交易溢價22% 日月光跌逾2%

台股ADR周一（23日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.13%，報每股370.04美元，換算並折合台幣後為每股 2...

全球資金湧入拉美股市

全球投資人正以近十年來最快速度湧入拉丁美洲市場，帶動拉美股市相繼攻上多年新高，這也反映了市場正在降低對美國資產的曝險。

俄烏戰了四年 賠上經濟

俄烏戰爭2月24日正式屆滿四年，四年前俄羅斯入侵烏克蘭時，本想幾天內速戰速決，最後證明這是重大誤判，現在不僅傷亡人數破百...

現代砸867億美元拚AI 拚當機器人和實體AI領導者

南韓現代汽車承諾，2030年前將投資南韓125.2兆韓元（867億美元），為該集團歷來規模最大國內投資計畫，目標是成為機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。