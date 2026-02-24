IBM股價重挫13% 市場憂大型主機業務受Anthropic影響

IBM股價周一（23日）收盤重挫13%，是2000年10月以來最大單日跌幅。原因是人工智慧（AI）新創公司 Anthropic說，他們的Claude Code工具可針對早期舊式的程式編碼語言Cobol，進行現代化的改造。而Cobol主要是在IBM的主機上運作。

IBM股價周一收跌13.15%，報223.35美元。歷經最新下挫，IBM股價在2月累計已下跌27%，根據彭博資訊彙編的數據，IBM股價勢將在2月，創下至少是1968年以來最大的月線跌幅。

Anthropic在部落格發文寫道，「以往將 Cobol系統現代化，往往需要大批顧問，花上數年時間梳理工作流程」，「Claude Code這樣的工具可以把最耗時的探索與分析環節自動化，進而顯著降低 Cobol現代化改造所需的人力與時間。」

目前大多數運行Cobol的大型主機電腦多由IBM製造。IBM有一大部分營收仍與大型主機業務緊密相關。大型機常見於對穩定性與可靠性要求極高的場景，像是金融機構和政府部門。這波拋售，讓IBM成為最新一家因市場擔憂AI衝擊傳統業務成長前景，而承壓的老牌科技公司。

上周五，Anthropic為旗下Claude AI模型推出一項新的安全功能，引發資安類股集體下跌。今年以來，由於市場擔憂AI帶來的顛覆性衝擊，軟體類股普遍走弱。iShares的一檔軟體股ETF今年已下跌27%，將會出現2008年金融危機以來最大單季跌幅。

Evercore ISI分析師達里安尼表示：「我們理解大型主機遷移可能被視為IBM的潛在利空，但我們要指出，IBM早已為客戶提供多種現代化選項。客戶原本就可以選擇遷移離開大型主機，但他們仍選擇留在這個平台上。」

讓Cobol更易於使用的構想並非新鮮事，許多大型科技公司早已推出類似產品，IBM自己也在2023年推出一款利用 AI處理Cobol的工具。IBM執行長IBM執行長克里希納去年7月曾說，公司為大型主機推出的AI程式助理「已獲得非常廣泛的採用」。他指出，在多數情況下，客戶使用該工具來理解Cobol程式碼基礎，並決定哪些部分需要現代化。