台積電ADR相對抗跌 較台北交易溢價22% 日月光跌逾2%
台股ADR周一（23日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.13%，報每股370.04美元，換算並折合台幣後為每股 2,326.00 元，較台北交易股票溢價率為22.42%。日月光跌逾2%。
美股投資人擔心AI對產業的衝擊與關稅變數持續存在，道瓊工業指數23日收盤下跌821.91點，跌幅1.66%，收48,804.06點； 標普500指數下跌71.76點，跌幅1.04%，收6,837.75點；那斯達克指數下跌258.80點，跌幅1.13%，收22,627.27點。
費城半導體指數下跌46.96點，跌幅0.57%，報8,213.46點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 368.98 -2.00 349.00 5.57
中華電 CHT 134.70 +0.40 135.00 -0.22
台積電 TSM 2,326.00 -0.13 1,900.00 22.42
聯電 UMC 65.50 +0.19 63.90 2.50
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
