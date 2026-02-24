巴拿馬公告長和經營權合約無效 海事局接管港口
巴拿馬今天公告最高法院的裁定，宣布香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河（Panama Canal）兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局隨後接管港口。
法新社報導，巴拿馬最高法院撤銷長和子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）經營巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）合約後，一名官員表示：「巴拿馬海事局（Panama Maritime Authority）已接管港口並保證營運持續不間斷。」
「巴拿馬港口公司」1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托巴港各25年。「巴拿馬港口公司」2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權直到2047年。
然而巴拿馬最高法院今年1月裁定上述特許經營合約「違憲」，報導說巴拿馬曾受到美國施壓。
官方公報今天公布裁定結果，實際上代表完成法律程序，不得上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。