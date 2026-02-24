巴拿馬公告長和經營權合約無效 海事局接管港口

巴拿馬今天公告最高法院的裁定，宣布香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河（Panama Canal）兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局隨後接管港口。

法新社報導，巴拿馬最高法院撤銷長和子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）經營巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）合約後，一名官員表示：「巴拿馬海事局（Panama Maritime Authority）已接管港口並保證營運持續不間斷。」

「巴拿馬港口公司」1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托巴港各25年。「巴拿馬港口公司」2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權直到2047年。

然而巴拿馬最高法院今年1月裁定上述特許經營合約「違憲」，報導說巴拿馬曾受到美國施壓。

官方公報今天公布裁定結果，實際上代表完成法律程序，不得上訴。