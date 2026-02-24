道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

美國總統川普無視最高法院裁定他先前的對等關稅措施違法，宣布加徵15%全球關稅。市場擔心貿易戰捲土重來，加上對人工智慧（AI）的疑慮未消，美股23日開低走低，道瓊指數午盤前一度暴跌850點或1.7%。標普500和那斯達克綜合指數也同步挫跌逾1%。

台積電ADR跌幅一度超過1%，但稍早也曾上漲0.75%，比起大盤相對有撐。截至午盤前輝達也多半守在平盤之上。

法巴財富管理的首席投資策略師坎普說：「市場迅速發覺，這項裁定近期內不會造成太多改變，反倒提高不確定性，川普並非避戰之人、也不會輕言放棄。」

投資人試圖衡量15%全球關稅，對已經簽訂貿易協定的國家有何衝擊，還有新稅能否通過司法審視。摩根大通資產管理的全球市場策略師金勃表示：「問題是退稅好處，對上貿易議題造成的額外不確定性；對我來說，後者勝出。企業不知道未來如何發展，商業活動有暫停之虞。」

此外，軟體股跌勢再起。稍早研究機構Citrini Research發文，詳述了AI可能對市場和全球經濟產生影響的假設性情境。