川普祭出15%臨時關稅 金價漲不停 比特幣重摔

美國總統川普力推的對等關稅遭最高法院裁定違法，導致貿易協定出現疑慮，黃金與比特幣走勢呈現兩樣情。23日金價現貨上漲1.8%，逼近每英兩5,200美元，比特幣則一度摜破65,000美元大關。

美國最高法院裁定，川普動用緊急權力開徵關稅違法後，川普21日宣布加徵15%全球性關稅。彭博美元指數23日下挫0.2%，黃金以美元計價，美元貶值對許多買家來說，會讓金價變得較為便宜。

金價連三周走高，彭博策略師克蘭菲爾德指出，黃金在避險基金布局減少時轉強，顯示有進一步上行空間，美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料顯示，黃金期貨的淨多單跌至近一年低點。

臺銀最新報告也指出，川普祭出15%臨時關稅，將促使資金轉向黃金，以對沖二次通膨風險，預期本周金價有機會看到每英兩5,450美元，若金價回檔，也能支撐在每英兩4,840美元。

臺銀分析，美國最高法院於20日裁定川普原實施的對等關稅無效，川普隨即改依貿易法《122條款》宣布自24日起課徵為期150天的10%臨時關稅，隨後又拉高到15%，將促使資金轉向黃金以對沖二次通膨風險。在地緣政治方面，美伊雙方談判陷入僵局且各自堅守立場，進一步推升市場的地緣政治溢價。

展望本周，臺銀指出，市場將持續消化聯準會延遲降息所帶來的上檔壓力，惟須密切留意美方給伊朗的協議期限將至，加上川普新推出的15%全球關稅，將令全球經貿不確定性升溫，預期本周金價將在技術面突破各天期均線與國際貿易變數多之下，呈現震盪盤堅且下檔有撐的格局。

在比特幣方面，23日一度重挫4.8%至接近64,300美元，為2月6日以來新低，但隨後跌幅收斂，徘徊在65,000美元以上。乙太幣跌幅更深，一度重挫5.2%。據CoinGecko，單單過去24小時，幣圈市值就減少了1,000億美元。