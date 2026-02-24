南韓出口飆速 晶片扮功臣 2月前20天整體外銷年增47% 優於預期

經濟日報／ 編譯季晶晶陳苓／綜合外電
人工智慧（AI）熱潮帶旺晶片需求，南韓出口動能持續加速，韓股也再創新高。南韓央行預料，今年的經濟成長幅度，可望「明顯高於」去年。

南韓海關23日公布，經工作日數調整後，2月前20天出口年增47.3%，遠高於1月全月修正後的34%。未經調整的出口成長率仍達23.5%，進口增11.7%，貿易順差達49.5億美元。儘管統計期間適逢為期三天的農曆新年連假、工作日減少，出口動能顯然依舊強勁。

在本月1-20日這段期間，半導體出口激增134%，電腦周邊產品也成長129%。出口市場方面，對中國增近31%，對美增22%，對歐盟與台灣分別成長11.4%與76.4%。

出口暢旺，晶片股和汽車股帶頭領漲，基準KOSPI指數23日攀升0.65%收5,846.09點，再創歷史新高；盤中漲幅一度達到2.12%。

分析師認為，KOSPI指數可能會比預期更快突破6,000點大關。Kiwoom證券分析師說，輝達25日公布財報，可能會替南韓半導體類股增添成長動能，兩大晶片廠三星和SK海力士，占KOSPI市值約三分之一，6,000點指日可待。

另一方面，央行同日提交國會的報告指出，受惠於晶片榮景，加上全球情況優於預期，和去年相比，南韓的出口導向經濟，今年成長率可望明顯高於去年。強勁的晶片需求可能至少持續到今年底，出口預料維持在上行軌道。央行形容，當前的半導體上行周期，比以往力道更強、持續更久。

央行預定26日發布成長與通膨展望，分析師估計，2026年國內生產毛額（GDP）的增幅，將從去年11月估計的1.8%，上修至約2%。央行初步資料顯示，2025年南韓經濟成長1%。

但央行警告，不確定性依舊高漲，包括美國關稅政策及AI投資步伐。美國最高法院裁定川普總統的關稅違法，可能會打亂全球貿易物流，並替跨境商務增添新的不確定性。

