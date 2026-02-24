俄烏戰了四年 賠上經濟

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

俄烏戰爭2月24日正式屆滿四年，四年前俄羅斯入侵烏克蘭時，本想幾天內速戰速決，最後證明這是重大誤判，現在不僅傷亡人數破百萬，約是烏方的兩倍，國際制裁也重創經濟。

據英國智庫皇家聯合軍事研究所的研究，俄國本來預期十天內就能控制烏國，不料戰事正邁向第五年。美國智庫戰略與國際研究中心指出，自開戰以來，已有32.5萬名俄國人被殺，傷亡總計近120萬人，高於二戰後各主要強國在任何戰爭的傷亡。

在經濟方面，俄國開戰後經濟一度受國際制裁影響，隨後因軍費開支激增受拉抬，加上石油和天然氣出口加持，俄國經濟並未如西方預測的崩潰。但愈來愈多跡象表明，戰爭相關經濟問題正悄悄加劇。

烏克蘭更不好過。烏軍平均年齡約43歲，前線傷亡又不斷增加，殉職男女官兵大多已有家眷，烏克蘭逐漸變成寡婦孤兒之國，加上數百萬名難民流亡海外，烏國陷入全球最嚴重人口危機之一。

俄烏戰爭 俄國

