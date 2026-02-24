三星、SK海力士拒赴日建廠

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日媒報導，南韓SK海力士將投資2兆日圓（129億美元），在日本興建記憶體晶片廠， 但這個消息卻遭到該公司公開否認。

韓媒報導，三星和SK海力士近年來確實接到來自日本政府的建廠提案，條件也相當優惠，但這兩家科技大廠仍不為所動，多年來始終予以婉拒，原因出在國內的政治和民意氛圍。

朝鮮日報報導，據業界消息人士表示，三星和海力士高層近年來確實針對在日本建廠做過成本評估。雖然最終並未做出建廠決策，日本中央和地方政府據傳對兩公司提出了相當全面的優惠，包括租稅減免、基建支援、人力發展和與當地設備供應商的聯繫。

一名三星半導體部門高層表示，「從投資成本和整體擁有成本（TCO）的角度來說，在日本建造和營運記憶體生產線，大約只要國內的一半成本。

雖然國內建廠不但沒有顯著優惠，還會增加額外成本，日方提出了『全套』的支援體系，來吸引企業到該國設廠」。

儘管如此，三星和SK海力士據傳近期並不考慮赴日設廠。從成本和長期成長潛力的角度，日本提供了最穩健的選項，但民意氛圍與來自南韓中央及地方政府的壓力，仍限制著這兩家公司。

一位業內人士指出，「從企業角度，在南韓投資必然效率不佳。稅制、缺乏補貼和基礎設施建設費用，以及地方政府的各種要求，都會墊高成本。且根據政府政策，企業正面臨將投資分散到湖南地方等地區的壓力，這實際上會阻礙半導體業務」。

日本 南韓 半導體

延伸閱讀

傳三星、SK海力士打槍日政府建廠提案 原因可能出在這幾點

郭哲榮預言開盤3大結論！點名記憶體會噴…台股今年有望4萬點

搶年後紅包行情 台積電、南亞科、台光電等16檔有望啟動補漲

五特攻隊躍領漲先鋒 將是大盤上衝34,000點焦點

相關新聞

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

美國總統川普無視最高法院裁定他先前的對等關稅措施違法，宣布加徵15%全球關稅。市場擔心貿易戰捲土重來，加上對人工智慧（A...

全球資金湧入拉美股市

全球投資人正以近十年來最快速度湧入拉丁美洲市場，帶動拉美股市相繼攻上多年新高，這也反映了市場正在降低對美國資產的曝險。

俄烏戰了四年 賠上經濟

俄烏戰爭2月24日正式屆滿四年，四年前俄羅斯入侵烏克蘭時，本想幾天內速戰速決，最後證明這是重大誤判，現在不僅傷亡人數破百...

現代砸867億美元拚 AI 拚當機器人和實體 AI 領域的領導者

南韓現代汽車承諾，2030年前將投資南韓125.2兆韓元（867億美元），為該集團歷來規模最大國內投資計畫，目標是成為機...

三星、SK海力士拒赴日建廠

日媒報導，南韓SK海力士將投資2兆日圓（129億美元），在日本興建記憶體晶片廠， 但這個消息卻遭到該公司公開否認。

川普祭出15%臨時關稅 金價漲不停 比特幣重摔

美國總統川普力推的對等關稅遭最高法院裁定違法，導致貿易協定出現疑慮，黃金與比特幣走勢呈現兩樣情。23日金價現貨上漲1.8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。