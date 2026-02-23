聽新聞
0:00 / 0:00

政策與地緣風險雙殺…比特幣、貴金屬 走勢兩樣情

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

美國總統川普對等關稅遭美國最高法院裁定違法，川普隨即祭出新招反制，導致與各國簽署的貿易協定不確定性提高，黃金白銀的價格與比特幣走勢迥異，金銀大漲、比特幣一度摜破六萬五千美元大關。專家解讀，當地緣政治風險增加、政策不明之際，資金會從比特幣流出，轉向貴金屬，使得比特幣與金銀價格出現兩樣情。

川普廿一日宣布對輸美進口商品加徵百分之十五的關稅，國際金價昨天盤中一度大漲百分之一點三五，最高來到每盎司五一七六美元，來到三周多以來高點，主因關稅新變數吸引避險資金流入金市。

另外，白銀價格也隨黃金上漲、且漲幅更大，漲幅百分之三點一，來到每盎司八十七點二美元價位，對比二月中旬最低的七十五美元，已回漲百分之十六，但仍低於前波高點一二○美元。

另一方面，比特幣昨天一度重挫百分之四點八至接近六萬四千三百美元，為二月六日以來新低，但隨後跌幅收斂，徘徊在六萬五千美元以上。以太幣跌幅更深，一度重挫百分之五點二。據CoinGecko，單單過去廿四小時，幣圈市值就減少了一千億美元。

分析師說，六萬五千美元是比特幣關鍵支撐，一旦確定摜破，六萬美元將成下一個關卡。

對於金價展望，台灣銀行昨天發布最新金價報告指出，雖然還不會看到一月廿九日的每盎司五六二六元歷史高點，但本周有機會來到五四五○美元價位，若金價若回檔，在四八四○美元價位仍可看到支撐。

台銀認為，市場將持續消化聯準會延遲降息所帶來的上檔壓力，但須密切留意美方給伊朗的協議期限將至，加上川普宣布加徵百分之十五的關稅，令全球經貿不確定性升溫，預期本周金價將在技術面突破各天期均線與國際貿易變數多之下，呈現震盪盤堅且下檔有撐的格局。

台銀分析，市場原本預期聯準會在五月新主席上任前利率將按兵不動，高利率環境延續一度使金價面臨逢高調節賣壓，但受惠於政策與地緣雙重避險需求發酵，金價再度走揚。

其中在政策面上，川普最新宣布的關稅政策促使資金轉向黃金以對沖二次通膨風險；地緣政治方面，美伊雙方談判陷入僵局且各自堅守立場，進一步推升市場的地緣政治溢價。

比特幣 金價 地緣政治 對等關稅 川普

延伸閱讀

川普關稅遭推翻 歐洲議會有意暫停美歐貿易協議

川普揚言發動有限軍事打擊 伊朗：將視為侵略行徑予以回應

闖海湖莊園遭擊斃…FBI揭死者為川普「鐵粉」家庭 家屬：他連螞蟻都不敢傷害

川普關稅違法 南韓國務副總理：美韓貿易協議仍有效

相關新聞

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

美國總統川普無視最高法院裁定他先前的對等關稅措施違法，宣布加徵15%全球關稅。市場擔心貿易戰捲土重來，加上對人工智慧（A...

全球資金湧入拉美股市

全球投資人正以近十年來最快速度湧入拉丁美洲市場，帶動拉美股市相繼攻上多年新高，這也反映了市場正在降低對美國資產的曝險。

俄烏戰了四年 賠上經濟

俄烏戰爭2月24日正式屆滿四年，四年前俄羅斯入侵烏克蘭時，本想幾天內速戰速決，最後證明這是重大誤判，現在不僅傷亡人數破百...

現代砸867億美元拚 AI 拚當機器人和實體 AI 領域的領導者

南韓現代汽車承諾，2030年前將投資南韓125.2兆韓元（867億美元），為該集團歷來規模最大國內投資計畫，目標是成為機...

三星、SK海力士拒赴日建廠

日媒報導，南韓SK海力士將投資2兆日圓（129億美元），在日本興建記憶體晶片廠， 但這個消息卻遭到該公司公開否認。

川普祭出15%臨時關稅 金價漲不停 比特幣重摔

美國總統川普力推的對等關稅遭最高法院裁定違法，導致貿易協定出現疑慮，黃金與比特幣走勢呈現兩樣情。23日金價現貨上漲1.8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。