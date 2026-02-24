現代砸867億美元拚 AI 拚當機器人和實體 AI 領域的領導者

南韓現代汽車承諾，2030年前將投資南韓125.2兆韓元（867億美元），為該集團歷來規模最大國內投資計畫，目標是成為機器人和實體AI領域的全球領導者。

該集團22日表示，這項計畫的71.1%資金（89兆韓元），將用於未來成長產業和研發。這些產業包括機器人、人工智慧（AI）、電動車、氫能車和軟體定義車輛（SDV），也是該集團所認定更廣泛機器人生態系的核心支柱。

這項計畫將涵蓋現代旗下所有製造業務，包括汽車事業現代和起亞汽車、鋼鐵事業現代鋼鐵、零件供應商現代摩比斯（Hyundai Mobis）、物流事業現代格羅維斯（Hyundai Glovis），以及國防和鐵路事業現代樂鐵（Hyundai Rotem）。

現代主管表示，將運用各業務產生的大量營運數據，加速工業用和人形機器人的研發及部署。透過在汽車、鋼鐵、物流和國防業務中部署機器人，希望創造出一個反饋循環，使製造數據能不斷改善硬體和AI模型。現代表示，機器人領域的競爭優勢並非只取決於硬體性能，也取決於實際應用。這項計畫將不僅止於組裝機器人。現代的目標是建立出一個涵蓋產品訂閱、代工生產、專門培訓設施和AI數據學習基礎設施的端到端價值鏈。

做為此計畫的一部分，現代計劃在美國喬治亞州薩凡納附近，建立一座機器人專門培訓中心，該市也是現代美國電動車工廠Metaplant的所在地。同時，現代也考慮在南韓西南沿岸地區興建多座AI資料中心。該區擁有豐富太陽能和風電資源，有助確保大規模資料處理所需的再生電力。現代的目標是在2028年前實現年產3萬台機器人的量產能力，以求在這個新興但競爭日益激烈的市場中，搶得先機。

現代表示，包括低出生率和快速老化在內的人口壓力，可能導致南韓2034年的勞動力缺口達到122萬人，這將支撐對自動化的需求。該集團相信，憑藉著密集的供應商網路和先進的寬頻和雲端基礎建設，南韓將會成為全球機器人發展的中心。