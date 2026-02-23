德國電子產業出口逆勢創高 台灣需求大增近23%

快訊

中央社／ 柏林23日專電

德國電氣電子工業協會發布年度新聞稿指出，儘管受關稅與匯率波動影響，2025年德國電機電子產業出口仍逆勢成長5.1%，達2575億歐元，創歷史新高；其中對台灣出口年增近23%，為成長幅度最顯著市場之一。

根據德國電氣電子工業協會（ZVEI）新聞稿，德國電機電子產業2025年12月出口年增10.6%，達204億歐元，帶動全年表現。

德國電氣電子工業協會首席經濟學家岡特曼（Andreas Gontermann）透過新聞稿表示，2025年對產業而言「並非輕鬆的一年」，但在年底出口強勁帶動下，全年仍創新高。

值得注意的是，德國對台灣出口2025年大幅成長22.9%，達36億歐元，與丹麥並列主要市場中成長幅度最高者之一。

去年赴台參加SEMICON Taiwan國際半導體展，在地觀察台灣產業發展的德國聯邦外貿與投資署（GTAI）專家梅爾（Martin Mayer）告訴中央社，數據反映台灣市場對德國高端技術解決方案需求強勁。

「隨著台灣持續加大在電子與半導體製造領域的投資，德國在自動化、精密設備與專用機械等領域的企業尤為受益。」

梅爾表示，相關發展顯示半導體產業作為德國未來重點產業的重要性，也凸顯德台在全球供應鏈中的互補關係。

而從出口市場結構觀察，德國電機電子產品最大出口市場出現變化，美國以241億歐元取代中國，成為最大出口目的地，為10年來首見。儘管對美出口年減3%，但對中國出口減幅更達6.2%，降至235億歐元。

相較之下，歐洲市場持續扮演穩定支撐角色。荷蘭、法國、波蘭、西班牙等主要貿易夥伴出口均呈現成長，其中波蘭與西班牙分別年增17.7%與15.9%。

在進口方面，2025年德國電機電子產品進口總額達2749億歐元，年增8%，同樣創下新高，增幅高於出口，使該產業貿易逆差擴大至174億歐元，較前一年幾乎翻倍。

德國電氣電子工業協會指出，整體而言，德國電機電子產業出口在多數主要市場均呈現成長，但美國與中國兩大市場同步下滑，未來發展仍需持續觀察。

