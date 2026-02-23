錯失金價大漲別錯過它！大摩點名「貨幣版黃金」 看好強升17%

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
摩根士丹利認為，瑞士法郎是「最像黃金的避險貨幣」。路透

摩根士丹利策略師表示，隨著瑞士法郎擁有避險地位的信念在美國政策充滿不確定性之際日益增強，瑞郎兌美元可能升值多達17%。

大摩以亞當斯（David Adams）為首的策略師在報告中指出，瑞士低通膨、財政穩健和資產獲得保障，使瑞郎堪稱是「最像黃金的避險貨幣」，預期瑞郎在樂觀情境下可能升至0.64瑞郎兌1美元的史上最高價位；瑞郎23日盤中在0.776瑞郎兌1美元附近遊走。

亞當斯說：「瑞郎是被忽視及低估的避險資產，升值幅度可能大於投資人或市場預期，升值速度也可能更快。」亞當斯指出，瑞郎是「經歷最多考驗」的避險資產，寫下在市場動盪時表現鶴立雞群的最佳紀錄。

避險基金也押注瑞郎走升，美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新單周數據顯示，槓桿基金目前持有的瑞郎淨多頭部位規模是去年6月以來最大，與一周前仍淨做空瑞郎形成對比。

