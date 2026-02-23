硬碟也有「套利」交易？鄉民跨海掃貨 省下這麼多錢

硬碟價格不斷上漲，一名英國消費者發現該地與美國價差驚人，於是橫跨大西洋掃貨，扣除機票和飯店費用後，省下約2,000美元（約新台幣6.2萬元）。

科技媒體Tom's Hardware報導，Reddit論壇r/DataHoarder版用戶u/cgtechuk指出，他發現希捷（Seagate） IronWolf Pro 28TB傳統硬碟（HDD）在美售價「僅」609.99美元，若碰上優惠活動，價格還可更低。相較下，同款硬碟在英國售價為980.46美元。兩地價差約為370美元，若在美一次購買十顆，至少可省3,700美元。

另一方面，倫敦往返紐約最便宜的來回機票不到700美元，即使加上附近平價飯店四晚的住宿費用，以及額外300美元的零用金，整體仍可省下約2,000美元。

儘管人工智慧（AI）基建熱潮影響的主要是記憶體與儲存晶片，但硬碟也逐漸出現供給吃緊和價格上揚的趨勢。去年第3季以來，硬碟價格已上漲46％，威騰電子（WD）也表示，該公司今年產能已售罄。

原因在於，雖然硬碟的速度遠不及固態硬碟（SSD），但對AI超大規模雲端業者而言，傳統硬碟仍是近線儲存（nearline storage）不可或缺的工具。隨著SSD成本飆升（最高可達HDD的16倍），資料中心轉向更具成本效益的HDD來儲存大量溫資料（warm data）或冷資料（cold data），進一步推升需求，最終導致包含一般消費者在內的整體價格走高。