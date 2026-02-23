布局AI以外好選擇？這些投資績效遠勝美股大盤 前提是口袋要夠深

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為紐約證交所交易員。法新社
在投資人持續忙於買進高成長科技股和人工智慧（AI）類股之際，另一種資產正「惦惦吃三碗公」，過去數年表現遠優於美國股市標普500指數。

大多數人或許不會視精品為「市場」，但專家認為許多高階精品是與股票或黃金類似的投資標的。最新數據顯示，數個精品包和一雙極稀有運動鞋，近幾年投資報酬率遠高於標普500指數。

精品平台FashioNica研究顯示，2022至2025年愛馬仕（Hermès）旗下Mini Kelly II手提包價格從9,200美元漲至3萬6,980美元，投資報酬率超過300%，是報酬率最高精品，標普500指數同一期間投資報酬率為43%。愛馬仕旗下柏金包（Birkin）也不是省油的燈，2022至2025年升值285%。

其他價格大漲精品包括The Row旗下Margaux 15手提包，以及路易威登（Louis Vuitton）與Nike聯名的Air Force One Low運動鞋，這兩個精品價格分別漲56%和125%。

零售轉賣平台Sotira執行長巴辛（Amrita Bashin）說：「許多人買下柏金包後真的會把包包放在家裡…這和買黃金很像。」

Équité執行長、佩珀代因大學（Pepperdine University）精品策略實務教授蘭格（Daniel Langer）認為，StockX等平台崛起讓潛在買家能評估柏金包和Mini Kelly II等手提包轉賣價格，使得這些精品逐漸具備投資標的特質，不再只是昂貴玩具。蘭格希望自己當初買的是愛馬仕精品包，而非該公司股票。

