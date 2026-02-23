智慧型手機首成印度出口第一品項 iPhone最大宗

快訊

中央社／ 新德里23日專電
智慧型手機在2025年首度成為印度出口最大的品項，其中蘋果（Apple）的智慧型手機iPhone占最大宗，2025年有價值230億美元（約新台幣7231億元）的iPhone從印度廠出口，大部分銷往美國。 路透社
智慧型手機在2025年首度成為印度出口最大的品項，其中蘋果（Apple）的智慧型手機iPhone占最大宗，2025年有價值230億美元（約新台幣7231億元）的iPhone從印度廠出口，大部分銷往美國

印度經濟時報（The Economic Times）指出，智慧型手機在2025年取代車用柴油，首次成為印度出口額最大的商品類別。

根據印度商業與工業部發布的資料，2025年印度智慧型手機總出口額達到301.3億美元（約新台幣9473億元）位居第1，車用柴油出口額163.4億美元排名第2，鑽石出口額125億美元排名第3，排名第4的是出口額107億美元的零售藥品，排名第5的是出口額97億美元的車用汽油。

印度2025年智慧型手機的出口額，相較2024年的204.4億美元成長了47%，iPhone於2025年的出口額與前一年的115億美元相比，更是增加了1倍。

專家告訴印度經濟時報，iPhone成為印度出口最大的單一商品有3個關鍵因素，包括印度政府啟動與智慧型手機有關的「生產激勵計畫」（PLI）、iPhone製造商蘋果透過將塔塔集團（TATA Group）等印度企業納入供應鏈可擴大生產規模、美國對包括iPhone在內的中國製電子產品徵收芬太尼（fentanyl）稅。

由於印度製智慧型手機出口到美國不需要繳交芬太尼稅，蘋果2025年1月起就迅速增加從印度出口iPhone到美國的數量。

報導提到，芬太尼稅失效後，印度和中國的電子產品出口到美國都享有零關稅，這可能會讓印度的競爭力下滑，因為中國擁有完善的供應鏈與先進的製造業，但印度在這些領域的能力仍在發展中。

印度政府智庫國家轉型委員會（NITI Aayog）2月稍早發布的貿易報告提到，印度電子製造業的成本劣勢比中國高11%到14%，部分劣勢因為「生產激勵計畫」降低，但該計畫預計將於3月結束。

報導指出，蘋果可謂是「生產激勵計畫」實施5年期間最大的受益者，該公司目前在印度有5座iPhone工廠，其中3家由塔塔營運、2家由富士康經營，另外還有一條由40多家公司組成的供應鏈，這些供應鏈中的公司包括許多中小微型企業，負責為蘋果生產印度和全球供應鏈所需的零件。

印度 供應鏈 美國

